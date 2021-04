16 aprile – 2 vittime tra cui un 59enne, 5 ricoveri e 33 positivi. Quasi 91mila vaccinazioni

Ieri in Molise i nuovi contagi erano stati 42 su 482 tamponi (tasso di positività all’8.7%). Si erano registrati 5 ricoveri e 2 dimissioni e un unico decesso.

2 VITTIME PER COVID, MORTO 59ENNE DI CAMPOBASSO

Per la città capoluogo è particolarmente doloroso il bollettino diramato dall’Asrem oggi, 16 aprile: due le vittime provocate dal covid, di queste una è un signore di 59 anni di Campobasso, titolare di una azienda nel settore del giardinaggio. Dopo aver contratto l’infezione, l’uomo si era aggravato ed era stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dove è deceduto.

È spirata inoltre una signora di 92 anni residente nelle Isole Tremiti che ha lottato contro il virus in un letto del reparto di Malattie Infettive, sempre al Cardarelli. É la prima vittima delle Isole Tremiti.

Con questi due decessi il bilancio delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 494.

5 RICOVERI E 2 DIMESSI, NEGLI OSPEDALI 67 PAZIENTI COVID

Sono 5 i ricoveri delle ultime 24 ore, proprio come ieri, e di questi uno è in Terapia Intensiva, una persona di Bojano. Gli altri pazienti portati al Cardarelli in Malattie Infettive sono di Campobasso (2), Cercemaggiore e Sepino. E come ieri ci sono però due dimissioni: ha lasciato il reparto di Infettive una persona di Larino mentre un degente di Isernia è stato dimesso dalla Terapia sub-intensiva del Neuromed.

Attualmente la situazione ospedaliera è questa: al Cardarelli ci sono 62 pazienti, di cui 11 in Rianimazione: al San Timoteo c’è un solo paziente nell’area grigia del Pronto Soccorso; mentre nelle due strutture private accreditate di Neuromed e Gemelli ci sono due pazienti per ciascuna, e tutti in Terapia Intensiva.

Complessivamente dunque sono 67 i pazienti Covid ricoverati in Molise, di cui 15 intubati.

33 NUOVI CONTAGI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 6.5%

Il tasso di positività si attesta oggi al 6,5%, in calo rispetto a quello registrato ieri (8,7%). I nuovi contagi sono 33 su 509 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Il numero più alto di positivi si registra ancora una volta a Campobasso (+7), seguita da Bojano dove oggi sono state accertate 4 nuove diagnosi.

3 casi in più rispettivamente a Sepino e Termoli, mentre fanno segnare altri 2 contagi Guardiaregia, Isernia e Matrice, quest’ultimo paese interessato da un aumento dei positivi negli ultimi giorni.

Infine, ci sono diversi comuni in cui si registra un’unica nuova infezione da Sars-Cov-2 in più: Campochiaro, Campomarino, Capracotta, Gambatesa, Macchia Val Fortore, Mirabello, Pietracatella, Ripalimosani, Spinete, Vinchiaturo.

Gli attualmente positivi in Molise sono 667.

24 PERSONE SUPERANO IL VIRUS, IL TOTALE DEI GUARITI É 11.692

In 12 comuni molisani 24 persone possono tirare un sospiro di sollievo perché hanno superato il virus. Nel dettaglio, 4 sono di Campobasso, altrettante di Jelsi. Buone notizie anche a Castelpetroso, Cercemaggiore, Limosano, Riccia, Sepino e Termoli: due cittadini di questi centri si sono negativizzati. Infine, un guarito si registra a Campodipietra, Castropignano, Longano, Mirabello Sannitico.

In totale il numero delle persone che hanno battuto il coronavirus nella nostra regione è di 11.692.

VACCINAZIONI IN MOLISE VERSO QUOTA 91MILA, OLTRE 2.400 DA IERI

Sono quasi 91mila (il dato è in continuo aggiornamento, al momento è precisamente 90.778) le somministrazioni fatte in Molise dall’inizio della campagna vaccinale. Se ieri erano state circa 2mila le inoculazioni rispetto al giorno precedente, oggi si è finanche superato quel numero arrivando a oltre 2400. In particolare nelle ultime 24 ore sono state 682 le dosi Astrazeneca somministrate, 1372 quelle Pfizer e 358 quelle di Moderna.

In percentuale significa che il Molise ha utilizzato quasi l’89% delle dosi consegnate (circa 102mila). Circa il 9% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale mentre quasi il 22% ha ricevuto la sola prima dose.

DOSAGGIO ANTICORPI CONTRO COVID, GRANDE INTERESSE AL SAN TIMOTEO

La prima settimana di prelievi di sangue al San Timoteo per la verifica e il dosaggio degli anticorpi neutralizzanti contro il Coronavirus registra una grande affluenza da parte dei cittadini, che numerosi hanno chiesto di fare il test. Al momento a Termoli si esegue solo il prelievo del sangue che il laboratorio invia il campione a Campobasso. “Vista la enorme quantità di richieste è urgentissimo quanto auspicabile che vengano attivate tutte le semplici procedure per permettere al laboratorio dell’ospedale, perfettamente attrezzato allo scopo, di processare i campioni a Termoli senza doverli inviare a Campobasso accelerando tra l’altro il tempo di attesa della risposta che potrebbe essere data il giorno successivo al prelievo” commenta il patologo clinico Giancarlo Totaro, che rivolge un appello al direttore sanitario dell’ospedale di Termoli affinché venga accelerato l’iter per soddisfare la richiesta dei relativi reattivi necessari ad eseguire a Termoli oltre al prelievo anche l’esame degli anticorpi anti Spike Sars Cov 2.

PRIME RIAPERTURE DAL 26 APRILE. Sì ANCHE ALLO SPOSTAMENTO LIBERO TRA REGIONI GIALLE DA MAGGIO

I DATI NAZIONALI

Sono 15.943 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 327.704 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 4.9%. Ieri c’erano stati 16.974 casi a fronte di 319.663 test, per un tasso di positività al 5,3%. Le vittime oggi sono state 429, ieri erano state 380.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, la buona notizia è che continuano a scendere: quelli in terapia intensiva oggi segnano un -51 (ieri -73) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un calo di 844 unità (ieri -782).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.