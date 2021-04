15 aprile – Una vittima e 5 ricoveri, nuovi contagi in 17 paesi. Molise in vetta per vaccini agli over80

Nella giornata odierna il Molise fa registrare una vittima per Covid, oltre a 5 nuovi ingressi e 2 dimissioni dagli ospedali. I positivi sono 42 su 482 tamponi (8,7% il tasso di positività). I guariti sono 23.

Ieri in Molise c’erano stati 0 decessi, 4 ricoveri e 1 dimissione, 69 contagi su 705 tamponi (tasso all’8,4%).

VITTIME A QUOTA 492

Non ce l’ha fatta una donna di 71 anni di Ferrazzano che era ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Purtroppo il Molise dice addio a un’altra persona che allunga a 492 il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia.

IN OSPEDALE 66 PERSONE CON COVID-19

Anche oggi in aumento il numero delle persone ricoverate negli ospedali molisani per l’infezione da covid-19. Si registrano 5 ingressi in malattie infettive al Cardarelli, due persone di Bojano e le altre tre di Campobasso, Ripalimosani e Sepino. Hanno lasciato i rispettivi letti d’ospedale una persona di Roma che era ricoverata al San Timoteo e una di Toro che era invece in malattie infettive al Cardarelli di Campobasso.

Sono in totale 66 le persone malate di covid-19 nei quattro ospedali molisani dedicati all’emergenza coronavirus. Di queste, 60 sono al Cardarelli, 3 al Neuromed, 2 al Gemelli Molise e una soltanto al San Timoteo. In intensiva ci sono in tutto 15 persone, in gran parte al Cardarelli dove ci sono 11 intubati, 2 al Gemelli Molise e altrettanti nella clinica di Pozzilli.

9 POSITIVI REGISTRATI SOLO AD AGNONE

Agnone con ben 9 nuovi contagi è la località che spicca fra le altre nel bollettino odierno a proposito di positivi al coronavirus Sars-Cov-2. In tutta la regione oggi sono 42 le persone che hanno avuto un esito positivo dal tampone su un totale di 482 test processati. Oltre al dato agnonese, si registrano 6 nuovi positivi anche a Isernia, 5 a Campobasso, 3 a Casacalenda e Sepino. In tutto 17 paesi registrano nuovi contagi. Gli attualmente positivi salgono a 660.

GUARITI, SOSPIRO DI SOLLIEVO A LIMOSANO

Per 23 persone si chiude la brutta esperienza del Sars-Cov-2. La maggior parte dei guariti odierni arriva da Limosano con bene 6 negativizzazioni, quindi 5 a Campobasso e 2 a Termoli. Il numero totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia e 11.668 in Molise.

VACCINI AGLI OVER 80, MOLISE IN TESTA DOPO TRENTO E BOLZANO

VACCINI, SUPERATE 88MILA SOMMINISTRAZIONI

Dopo le 19 odierne le somministrazioni in Molise sono arrivate a quota 88.363, pari all’86.51% delle dosi consegnate che ieri sono salite a oltre 102mila. In 24 ore dunque sono state circa 2mila le somministrazioni. Attualmente in Molise risulta immunizzato circa il 9% della popolazione residente e ha ricevuto la sola prima dose più di un molisano su cinque.

I DATI NAZIONALI

Sono 16.974 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 319.663 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 5,3%. Ieri c’erano stati 16.168 casi a fronte di 334.766 test, per un tasso di positività al 4,8%. Le vittime oggi sono state 380, ieri erano state 469.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, quelli in terapia intensiva oggi segnano un -73 (ieri -36) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un -782 (ieri -583).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.