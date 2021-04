13 aprile – Una vittima a Termoli, 46 nuovi positivi. Bojano, escalation di casi. Rianimazione di nuovo piena

MUORE 77ENNE DI TERMOLI, E’ LA 491ESIMA VITTIMA IN MOLISE

C’è un nuovo decesso nel drammatico elenco delle vittime provocate dal covid: si è spento un uomo di 77 anni di Termoli che era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, come comunicato nel bollettino ufficiale diramato oggi dall’Asrem. In realtà l’uomo è spirato ieri (12 aprile).

Sono 491 i lutti provocati dal virus nella nostra regione dall’inizio dell’epidemia.

OSPEDALE CARDARELLI: +2 RICOVERI IN RIANIMAZIONE E ALTRETTANTI IN INFETTIVE

I ricoveri per covid negli ospedali tornano ad essere motivo di preoccupazione. In particolare si guarda con apprensione al numero dei posti letto occupati nella Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso, hub nella cura del covid: ben dodici. Nel reparto guidato dal dottor Flocco sono stati trasferiti due pazienti ricoverati in Malattie Infettive e il cui quadro clinico evidentemente è peggiorato nelle ultime ore: sono stati dunque intubati un degente di Ferrazzano e uno di Bojano. Ed è originario della cittadina matesina anche un altro paziente ricoverato in Malattie Infettive. In quest’ultimo reparto ci sono due ricoveri in più: l’altro degente è di Campobasso. Per fortuna hanno lasciato il loro letto d’ospedale (sempre in Infettive) un termolese e un degente di Torella del Sannio.

Invece nell’area grigia del San Timoteo sono ricoverati due malati covid, altrettanti al Gemelli Molise (in Intensiva). Tre pazienti vengono curati invece al Neuromed.

In totale attualmente negli ospedali molisani sono ricoverati 61 malati covid. Per fortuna al Cardarelli sono disponibili i moduli di Terapia intensiva mobile allestita nel parcheggio prima destinato alle ambulanze e adiacente al pronto soccorso. Invece al San Timoteo di Termoli per l’attivazione della Rianimazione mobile è solo questione di giorni.

46 CONTAGI IN PIU’, DIECI A BOJANO

Sono 629 i tamponi refertati in queste ultime 24 ore per un totale di 46 positivi: il tasso di positività si attesta oggi al 7.3%. È esploso il cluster a Bojano che conta altre 10 persone contagiate dal virus. Così come aveva già detto in giornata il sindaco del centro matesino in una nota destinata ai cittadini, i casi sono esplosi da circa una settimana arrivando fino a 30 positivi.

Segue subito dopo Cantalupo nel Sannio con 7 contagi accertati, 5 invece a Campobasso e Venafro, quattro positivi anche Matrice e tre invece a Casacalenda. Due contagi a Castelpetroso e Sepino. L’elenco continua con un contagio per Isernia, Jelsi, lucito, Macchia d’Isernia, Montecilfone, Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico e Termoli. Sono 631 i casi attualmente positivi nella nostra regione.

41 PERSONE SUPERANO IL VIRUS

Sono invece 41 i guariti di queste ultime ore. Il numero più alto si registra a Termoli con 6 persone ormai negative al tampone di controllo.

Segue Toro con 5 guariti, 4 invece quelli che si registrano a Campobasso e Riccia. Tre guariti anche a Baranello, Bojano, Campomarino, Casacalenda e Santa Croce di Magliano. Infine un guarito per i comuni di Busso, Isernia, Jelsi, Matrice, Petacciato, San Giuliano di Puglia e San Martino in Pensilis.

Il numero totale dei pazienti che hanno superato il Sars-Cov-2 è 11.597.

IN MOLISE SOMMINISTRATE il 90% DELLE DOSI CONSEGNATE

Prosegue la campagna di immunizzazione contro il covid in Molise. Su un totale di 93.955 dosi consegnate sono 84.719 quelle somministrate finora nella nostra regione. Rispetto a ieri, sono state effettuate oltre mille iniezioni di Astrazeneca (oggi 14.268 rispetto alle 13.334 di ieri) e di Pfizer (66.319 oggi, ieri 65.584). Resta identico tra ieri e oggi il numero delle dosi di Moderna (4.132).

In percentuale è stato somministrato il 90% delle dosi consegnate.

I DATI NAZIONALI

In base ai dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 13.447 contagi (su 304.990 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus processati) rispetto ai 9.789 di ieri (i test erano stati 190.635). Scende dunque il tasso di positività che si attesta al 4,4% (ieri al 5,1%).

Torna purtroppo ad aumentare il numero dei decessi: 476 le vittime nel bollettino di oggi (ieri 358). Mentre calano i ricoveri nelle rianimazioni Covid: stando ai dati del Ministero, oggi sono ricoverati 3.526 pazienti (-67 rispetto a ieri), mentre nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.952 persone, in calo di 377 rispetto a ieri.

VACCINATI 4 MILIONI DI ITALIANI. JOHNSON & JOHNSON RINVIA LE CONSEGNE

In Italia sono stati superati i 4 milioni di cittadini immunizzati con due dosi contro il Covid, secondo i dati sul sito del governo. Ma c’è anche una pessima notizia che arriva dagli Stati Uniti e che potrebbe rallentare la campagna vaccinale nel nostro Paese dove la dosi di Jansen erano attese fra qualche giorno. Negli Usa ne è stata decisa la sospensione alla luce di sei casi che hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni: hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione.