1° maggio senza fiere nè mercati: c’è una legge regionale che li vieta

Il primo maggio quest’anno cade di sabato, peraltro in un momento particolare, ancora segnato dalla emergenza epidemiologica. Il sabato è anche il giorno in cui in diversi centri si svolgono fiere e mercati. Il primo sabato del mese Termoli ospita la tradizionale fiera in Piazza del Papa, che quest’anno non si svolgerà, come il sindaco Roberti ha già reso noto alcuni giorni fa, suscitando la reazione degli ambulanti che protestano per un’ulteriore perdita di introito.

Ma l’articolo 31 della legge numero 33 regionale del 27 settembre 1999 è chiarissimo: “E’ fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, il primo maggio e il 25 aprile”.

La stessa legge vale nel caso di San Martino in Pensilis, dove il sindaco Giovanni Di Matteo ha comunicato il mancato svolgimento del mercato di sabato 1° Maggio 2021.