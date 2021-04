1 aprile – Il giorno del sollievo: 0 decessi e 0 ricoveri per covid. 56 positivi su 566 tamponi

MOLISE SENZA VITTIME DA COVID

Una giornata da ricordare, e per una volta tanto non per il carico di angoscia e emergenza che comporta. Oggi 1° Aprile 2021 il Molise non registra nessuna vittima per covid-19. Non accadeva da diverso tempo ed è un elemento che, unito al fatto che non ci sono state ospedalizzazioni per il virus, rappresenta praticamente un dato inedito. È la conferma, anche alla luce della flessione dei dati relativi alle ospedalizzazioni come pure al tasso di letalità delle ultime settimane, che la nostra regione è uscita dal picco e ha imboccato la discesa dall’emergenza che ha listato di nero i mesi di febbraio e in parte di marzo. Ieri le vittime erano state due nel bollettino Asrem, una 78enne di Campomarino e una donna di 88 anni di Cercemaggiore deceduta lunedì scorso.

8 CASI A TERMOLI, 6 A ISERNIA. TASSO POSITIVITÀ QUASI AL 10%

Il tasso di positività resta elevato con un 10% (9.9% per l’esattezza): sono infatti 56 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 in Molise, su un totale di 566 tamponi molecolari processati al Cardarelli, che resta l’unico laboratorio dove si effettua questo tipo di esame. La distribuzione delle nuove diagnosi riguarda 16 comuni molisani. Il maggior numero di casi a Termoli, +8, seguito da Isernia con +6 e Campobasso con +5. Sono 5 i casi riscontrati tra cittadini di Santa Croce di Magliano, dove la situazione resta grave. 5 casi anche a Venafro, 4 a Trivento, 3 casi ad Agnone e a Petacciato.

73 PAZIENTI COVID IN OSPEDALE, IL NUMERO SCENDE. 16 IN RIANIMAZIONE

Scende a 73 il numero degli attualmente ricoverati per Covid nelle strutture sanitarie molisane. 64 al Cardarelli (di cui 10 in Terapia Intensiva), solo 2 al San Timoteo di Termoli, 3 nella Intensiva del Gemelli Molise e 4 al Neuromed di Pozzilli (di cui ben 3 in Rianimazione).

Un numero decisamente più basso di quello di solo qualche settimana fa, quando si erano toccate punte di 120 ricoverati. Invece giorno dopo giorno il numero complessivo sta calando, oggi di +5 unità per effetto di altrettante dimissioni. La conseguenza è che il tasso di occupazione dei posti letto per Covid si è notevolmente abbassato. In area ‘non critica’ (secondo la denominazione che ne dà l’Agenas) siamo ben sotto la soglia di allarme del 40%, sempre sforata negli ultimi tempi. Per quanto riguarda le Terapie Intensive la situazione resta più critica (sopra il 30%) ma in linea col dato nazionale.

0 RICOVERI E 5 DIMISSIONI. MA CI SONO 2 TRASFERIMENTI IN RIANIMAZIONE

Una giornata da incorniciare se non fosse per il peggioramento di due pazienti (di Campobasso e Santa Croce di Magliano) che per un aggravarsi del quadro clinico sono stati trasferite dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli a quello, dello stesso nosocomio, di Terapia Intensiva.

Per fortuna oggi non si registra alcuna nuova ospedalizzazione per Covid-19, anzi: ci sono ben 5 dimissioni. Una riguarda un paziente di Santa Croce di Magliano che ha lasciato l’area grigia del Pronto Soccorso di Termoli. Ancora, due riguardano il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Qui sono stati dimessi un paziente di Campomarino e uno di San Donato Milanese. Buone notizie poi dal Neuromed dove sono stati congedati due pazienti: uno di San Martino, ricoverato nella Terapia Sub-intensiva e uno di Isernia che è stato estubato (era infatti in Terapia Intensiva).

GUARITI IN 52, POCO MENO DEI NUOVI CONTAGI. +12 SOLO NEL CAPOLUOGO

Lunga anche oggi la lista di guariti, ben 52 (il totale dall’inizio della epidemia è di 11.063). Oggi si registrano ben 12 guarigioni a Campobasso, la metà invece a Termoli. 4 guariti dal Sars-Cov-2 poi ad Agnone e 3 rispettivamente a Campodipietra, Cercemaggiore, Jelsi e Toro. 2 invece a Mafalda, San Martino in Pensilis, Bojano, Cantalupo nel Sannio.

VACCINI SUPERANO 65.500 SOMMINISTRAZIONI, QUASI IL 98% DELLE DOSI CONSEGNATE

Sono arrivate oltre 65.530 le vaccinazioni in Molise. 50.192 le somministrazioni del preparato Pfizer, 11.436 dell’AstraZeneca e 3.908 del farmaco Moderna. Le dosi consegnate e al momento in dotazione del Molise sono 66.905 quindi le somministrazioni effettuate corrispondono quasi al 98% delle dosi disponibili.

I DATI NAZIONALI

Sono 23.649 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 356.085 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 6,6%. Le vittime oggi sono 501. Va meglio sotto il piano dei ricoveri in terapia intensiva, oggi segnano – 29 in Terapia Intensiva e – 231 nei reparti covid ordinari.

