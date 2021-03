Vinchiaturo, il sindaco mette a disposizione il palazzetto per effettuare i vaccini

Il report settimanale

Prosegue, anche se a passi lenti, la flessione dei dati relativi all'epidemia in Molise. Minore tasso di positività, attualmente positivi in calo, meno ospedalizzazioni, più vaccini. Resta all'incirca costante il numero di morti (26 in 7 giorni) e diminuisce un po' la pressione sugli ospedali. Si conferma, in definitiva, la tendenza che vede la nostra regione più avanti di altre in Italia nell'attraversamento della terza ondata