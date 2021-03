Vincenzo D’Angelo è il nuovo presidente del Coni, il saluto del sindaco Gravina

Dopo le elezioni che si sono tenute questo pomeriggio, prende il via il nuovo corso del Coni regionale che vedrà insediato il neoeletto presidente Vincenzo D’Angelo, supportato da tutta la sua giunta.

Anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto far pervenire un messaggio di congratulazioni a D’Angelo per la carica ottenuta, ricordando, allo stesso tempo, la lunga e meritoria attività del presidente uscente Guido Cavaliere, impegnato a far da guida del mondo sportivo regionale dal 1998.

“Il mondo dello sport regionale,- ha dichiarato Gravina – nel salutare il professor Guido Cavaliere che per lungo tempo ne ha saputo rappresentare con la riconosciuta professionalità ed equità le istanze e le diverse variegate anime che, giustamente, lo contraddistinguono, con l’elezione del nuovo presidente regionale Vincenzo D’Angelo, in modo sereno e democratico, ha scelto di proiettarsi in una nuova fase di sviluppo che vedrà il nuovo presidente e la sua Giunta affrontare le nuove stimolanti sfide che, proprio lo sport, ci ha insegnato essere il vero motore di ogni tipo di crescita ed evoluzione, personale e sistemica. L’amministrazione comunale del capoluogo, – ha aggiunto il sindaco – esprime al nuovo presidente D’Angelo le più sentite congratulazione per la carica ottenuta, nella convinzione che ci sarà modo per confrontarsi sempre in modo costruttivo, sia a livello personale che istituzionale, per il bene dell’intero sistema sportivo regionale, considerando quanto lo sport si innesti, in modo fondamentale, anche sul benessere fisico e sociale della nostra comunità”.

“Al presidente uscente Guido Cavaliere – ha concluso il sindaco – va un ringraziamento sincero e doveroso per quanto attuato e realizzato negli anni del suo mandato, vissuti prima che da dirigente, da vero sportivo, nell’animo e nei modi.”