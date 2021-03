Il Molise è l’unica regione italiana rimasta senza Covid Hospital. A distanza di 8 mesi dall’approvazione da parte del Ministero del progetto sulla “Torre Covid”, finanziato con 6 milioni di euro, nell’ala dell’ex hospice del Cardarelli, non c’è l’ombra di un centro dedicato alla cura del virus. Gli ospedali pubblici sono in affanno e per sistemare i malati bisogna ricorrere ai giochi di prestigio e ai privati (Neuromed e Gemelli, in convenzione e non certo gratis). Intanto a Larino c’è un ospedale di 10mila metri quadrati a disposizione. “Chiaramente così com’è non può essere utilizzato, avrebbe bisogno di attrezzature e di personale. Ma le potenzialità le ha sempre avute, e lo sappiamo bene” dice Pino Puchetti, il sindaco della cittadina frentana che finora (invano) si è battuto per restituire un futuro sanitario alla struttura.

Un edificio enorme, sicuro, con camere di degenza, stanze per medici e infermieri, corridoi larghi, ale separate. Un ospedale senza più niente dentro. Che tuttavia è diventato, suo malgrado, il fulcro della inchiesta giudiziaria che vede l’ex commissario alla sanità Angelo Giustini indagato per abuso d’ufficio e omissione in atti d’ufficio. La riflessione del primo cittadino (“che faccio da cittadino”) accomuna moltissimi molisani che in questo periodo ci scrivono o commentano sotto i nostri articoli. L’interrogativo è lo stesso: perchè si indaga su un progetto mai approvato (quello del Vietri) e non sulla Torre Covid, finanziata con 6 milioni (dei quali 500mila euro solo per il progettista) che è paralizzata, ostaggio di uno scontro tra le imprese che dovrebbero realizzarla?

In questa VIDEOINTERVISTA, che ci auguriamo avrete la paziente di ascoltare, il sindaco Puchetti ricostruisce la storia del Vietri centro Covid, un progetto mai approvato, e auspica analogo interessamento per il progetto invece approvato ma fermo al palo. La Torre Covid del Cardarelli, a questo punto, si farà mai? E questo ritardo cosa ha comportato, anche per l’assistenza e la sopravvivenza dei malati?

