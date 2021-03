LUNEDI’ 15 La settimana appena cominciata sarà parecchio movimentata perché avremo piogge, vento forte e un graduale abbassamento delle temperature che ci riporterà in inverno con la possibilità di nevicate anche a quote basse. Per ora ecco cosa ci aspetta nelle prossime 48 ore: lunedì sarà una giornata relativamente tranquilla con tanto sole e una nuvolosità sempre più marcata ma innocua. Desterà maggiore preoccupazione il vento che sarà moderato e forte anche con raffiche di burrasca in particolare sulla costa adriatica molisana. Tornerà a fare freddo e c’è anche la possibilità di gelate notturne.

MARTEDI’ 16 La nuvolosità apparentemente innocente del mattino non lascia presagire quello che ci attende in questo martedì segnato non solo da un ulteriore crollo termico ma soprattutto da piogge forti e dal ritorno della neve in montagna. Imbiancati saranno alto Molise e Matese, altrove rovesci e temporali con il vento di Mestrale che continua a soffiare forte. In serata la situazione sarà più tranquilla e durante la notte ci sarà anche un bel cielo stellato.