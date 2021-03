Vede la compagna che chiacchiera con il suo ex e lo picchia con una mazza, 54enne denunciato

E’ trascorso un anno da quando i carabinieri di Castropignano erano intervenuti per un contenzioso tra il compagno e l’ex di una giovane della provincia di Isernia.

La donna, contravvenendo alle norme restrittive anticovid che erano in vigore, aveva deciso di praticare dell’attività fisica all’aperto, scegliendo il piccolo comune molisano. In quella circostanza aveva incontrato il suo ex, intrattenendosi a scambiare due chiacchiere su una panchina.

Nel frattempo era stata raggiunta dall’attuale compagno, 54 anni di Campobasso, che vedendoli insieme si è scagliato contro l’ex fidanzato, 52 anni , aggredendolo e colpendolo con una mazza da baseball e un asse in legno che aveva preso dalla sua autovettura.

La vittima è dovuta ricorrere alle cure del 118 a causa delle lesioni. Mentre gli strumenti utilizzati dall’antagonista sono stati sequestrati dai carabinieri e tutti e tre erano stati denunciati pere l’inosservanza del decreto anti-covid.

Il 54enne invece era stato anche denunciato anche per le lesioni procurate, aggravate dall’uso degli strumenti atti ad offendere. Oggi la Procura di Campobasso ha concluso le indagini condividendo la ricostruzione dei carabinieri.

I carabinieri di Bojano, invece, hanno individuato due giovani residenti a Taranto, che dopo aver messo in vendita su sito internet un Iphone, avevano chiesto la corresponsione con ricarica PostePay di 950 euro che una giovane bojanese aveva assecondato non ricevendo mai in cambio l’apparecchio. I militari sono riuscito ad individuare i due pugliesi, non nuovi a fatti del genere, e sono stati denunciati.