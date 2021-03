Un blog in cui dare consigli per mangiare bene e vivere senza problemi di salute. Merito della termolese Valentina Licursi che ha preso a cuore la questione dell’allergia al nichel e sta portando avanti pubblicamente la sua piccola battaglia.

Quella dell’allergia al nichel (o nickel) è una delle tante problematiche alimentari emerse negli ultimi anni. Meno nota dell’intolleranza al glutine o di quella al lattosio, colpisce un numero crescente di persone che lamentano sintomi di vario tipo, dalle dermatiti ai disturbi gastrointestinali, spesso dovuti al consumo di cibi che contengono questa sostanza, come cioccolato, vari tipi di farine, crostacei, pesci come il tonno, cibi in scatola, legumi e frutta secca.

“Vi racconto la mia storia: sono allergica al nichel con snas (sindrome gastro intestinale da nikel), patologia a molti ancora sconosciuta ma con cui io e ormai i tanti follower del mio blog, lottiamo da anni anni e anni. Noi non troviamo nessun prodotto di base in commercio pronto per noi (pane, pasta, biscotti, …). Nulla.

A Termoli ho contattato ristoranti e forni e nessun ristoratore non solo non è a conoscenza di questa allergia, ma la risposta che mi è stata data è che non hanno nulla per noi”.

Da qui la scelta di intraprendere un percorso. “Sono una sociologa, e sono abituata a trovare risposte ai problemi. Mi sono rimboccata le maniche e ho iniziato a cucinare, provare, tentare, scoprendo che anche noi possiamo avere una vita normale se abbiamo la costanza di preparaci ogni giorno cibo in casa. Ho creato un blog con cui condivido con gli altri utenti le mie ricette per aiutarli ad uscire dal caos che questa allergia porta nella vita quotidiana”.

La richiesta di Valentina è quella di “sensibilizzare i ristoratori e le istituzioni perché esistiamo anche noi. E ci metto la faccia”.