Vaccini nelle aziende, c’è anche Confindustria Molise. Si cercano spazi, come aderire

È pronta la bozza del Governo del piano per le vaccinazioni e anche le aziende scendono in campo. Confindustria ha promosso una ricognizione nel mondo delle imprese e lo ha fatto anche Confindustria Molise.

“Confindustria in questi mesi si è fatta portavoce della necessità di rafforzare la campagna vaccinale nazionale proponendo l’utilizzo degli spazi nella disponibilità delle imprese.

A fronte del dialogo con il Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza, il Generale Figliuolo, Confindustria ha avviato la mappatura degli spazi che le imprese operanti sul territorio nazionale potranno mettere al servizio del Paese in questa delicata fase emergenziale”.

Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Più che si può e ovunque si può.

Oggi è prevista la riunione (già iniziata, ndr) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome convocata proprio per discutere del nuovo piano vaccinale elaborato dal Governo nonché delle misure più restrittive in arrivo per fronteggiare la pandemia (saranno comunicate domani e da lunedì 15 marzo dovrebbero entrare in vigore, modificando in parte l’attuale Dpcm valido fino a dopo Pasqua).

Anche Confindustria Molise, dicevamo, ha raccolto l’appello per presentare al Governo una lista di realtà disponibili a fornire spazi idonei per le vaccinazioni (per i dipendenti e non solo).

Così dalla confederazione degli industriali molisani: “A livello regionale è possibile aderire all’iniziativa, compilando fin d’ora, sul sito internet di Confindustria, il questionario finalizzato alla raccolta delle prime informazioni utili”.

Il questionario è accessibile in via diretta, anche dalle imprese non iscritte a Confindustria, tramite questo link: https://www.confindustria.it/Aree/sondaggio.nsf/iscrizione?openform

Bisogna però affrettarsi. “In considerazione dell’urgenza e della necessità di dare tempestivo riscontro alla struttura commissariale, occorre aderire, se interessati, entro venerdì 19 marzo.

Si segnala – conclude Confindustria – che in questa fase la compilazione del questionario non impegna l’impresa a garantire l’effettiva disponibilità degli spazi. Ogni ulteriore dettaglio procedurale sarà definito successivamente in accordo con le autorità competenti”.