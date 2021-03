Una fila interminabile, centinaia di anziani costretti ad attese lunghissime di circa due ore prima di poter finalmente avere l’agognato vaccino. All’ospedale da campo di Termoli da un paio di giorni si stanno verificando lunghe code dovute a una maggiore lentezza nella somministrazione dei vaccini anti covid-19.

Le foto che primonumero.it può mostrare qui sono state scattate nel pomeriggio di oggi 29 marzo poco attorno alle 15. Come si può notare, la coda prima di entrare all’interno delle tende montate dalla Croce Rossa oltre un mese fa si estende per diversi metri nel piazzale-parcheggio per i dipendenti Asrem.

Se i tempi di attesa erano di circa 15-20 minuti fino a pochi giorni fa, adesso qualcosa sta rallentando le operazioni. In particolare a quanto pare, l’anamnesi sta richiedendo più tempo del previsto, al punto che i medici volontari della Croce Rossa hanno avuto bisogno del supporto di un altro medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, un dottore che oggi avrebbe dovuto svolgere compiti diversi e non quelli della vaccinazione.

Fino a qualche giorno fa erano proprio i medici dell’ospedale di Termoli a condurre le operazioni di anamnesi precedenti alla somministrazione dei preparati anti covid-19, compito che è invece degli infermieri. Con questa organizzazione si riuscivano a somministrare circa 150 vaccini soltanto nell’arco di una mattina. Quest’oggi invece dalle 8 del mattino e fino alle 15 circa erano state completate soltanto 160 iniezioni. È chiaro che occorrerebbero più medici e più infermieri per migliorare l’organizzazione e accelerare nella somministrazione dei vaccini. Non si può evitare di sottolineare come un‘attesa così lunga sia un disagio enorme per le persone anziane che molto spesso hanno bisogno di sedersi.

Oltretutto l’organizzazione è tarata in modo che i vaccinandi si presentino in perfetto orario o in leggero anticipo consapevoli che l’attesa dovrebbe essere di al massimo 15-20 minuti. Indicazioni che adesso non vengono più rispettate e questo crea degli enormi inconvenienti anche a chi ha il compito di accompagnare le persone alla vaccinazione.

Fra coloro che hanno atteso circa due ore prima della somministrazione, un cittadino termolese racconta l’accaduto. “Soprattutto all’inizio del pomeriggio, fra le 13,30 e le 14 la fila non scorreva. C’è stato un po’ di disagio e qualcuno provava a fare il furbo”.

L’uomo che oggi nel pomeriggio ha ricevuto una dose del farmaco Pfizer rivela infatti che “ci sono due file, la prima per consegnare e controllare i documenti necessari e la seconda per la somministrazione. Fra una fila e l’altra c’è stato un po’ di caos anche perché non ci sono i numeretti che di solito si usano per rimanere in coda. C’è stato anche qualche rischio di assembramento, tanto che gli infermieri più volte ci hanno richiamato a mantenere il metro di distanza e qualcuno più anziani ha dovuto accomodarsi su sedie di fortuna. Detto questo per fortuna, tutto si è risolto, con un po’ di pazienza. Forse c’era troppa gente in un tempo troppo limitato anche se devo dire che il personale è stato molto gentile”.

Il problema della carenza di personale si lega anche alla mancata apertura del punto vaccinale del Palairino di piazza del Papa, struttura resa operativa nell’arco di pochi giorni dal Comune di Termoli e dalle associazioni di volontariato ma incredibilmente ancora chiusa nonostante sia stata firmata una convenzione tra la Asrem e il Comune di Termoli.

Senza l’apporto di ulteriore personale non potrà certo accelerare la campagna vaccinale a Termoli e in tutto il Molise se e quando finalmente arriveranno scorsi i vaccini in maniera più abbondante, si spera da metà aprile.

Il presidio ospedaliero di Termoli, secondo i dati aggiornati al pomeriggio di oggi, ha effettuato circa 9.200 somministrazioni, un numero inferiore al Cardarelli (oltre 10.3000) ma superiore a quello del presidio ospedaliero di Isernia dove invece sono state effettuate oltre 7.000 iniezioni. C’è però da dire che a Isernia è stato reso operativo per le inoculazioni anche l’auditorium, utilizzato in particolare per le vaccinazioni delle forze dell’ordine. A Termoli invece resta al momento attivo soltanto un punto vaccinale.