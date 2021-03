Rinforzi in arrivo per la vaccinazione nei paesi più isolati del Molise. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza covid, nelle prossime ore invierà nella nostra regione e in Basilicata delle squadre composte da medici e infermieri per supportare le strutture già operative nella campagna di vaccinazione.

Secondo quanto riporta l’Ansa, le task force saranno composte da un medico e due infermieri e verranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni in quei paesi e in quei luoghi più isolati. Rinforzi quanto mai ben accetti per la nostra regione, anche se va sottolineato come il Molise non possa essere considerato fra i territori più indietro nella campagna vaccinale, come erroneamente scrive qualche testata nazionale.

Secondo i dati aggiornati a ieri 24 marzo il Molise è secondo in Italia per dosi somministrate in rapporto alla popolazione, con una percentuale del 16,2% inferiore soltanto alla provincia di Bolzano.

Attualmente nella nostra regione sono state somministrate 51.300 dosi di vaccino anti covid su 54.975 dosi consegnate, pari al 93% del totale. Si stima che oltre il 5% dei molisani abbia ricevuto anche la seconda dose, quella del richiamo.

Allo stesso tempo non si può negare il problema atavico dell’isolamento, in particolare di comuni fortemente spopolati e con una popolazione molto anziana. Probabilmente arrivare presto a queste persone è l’intento delle task force volute dal commissario per l’emergenza.

In Molise sono oltre 20 i punti di somministrazione attivati dall’inizio della campagna vaccinale, dai presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli e Isernia a diverse Case della salute e negli ultimi giorni anche alcuni poliambulatori di paesi come Bojano, Frosolone, Trivento mentre ad Agnone è stata attivata la sala consiliare. Numerosi comuni, inoltre, negli ultimi giorni hanno fatto pervenire la disponibilità di proprie strutture da destinare a punti di somministrazione del vaccino.