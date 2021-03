Vaccinazioni al personale scolastico esterno, “nessuna comunicazione da Asrem e Regione”

Vaccinazioni al personale scolastico esterno: sono numerose le richieste di chiarimenti da parte di coloro che, pur lavorando a scuola in varie forme, non hanno ricevuto nessuna comunicazione da parte della Regione e dalla Asrem in merito alla vaccinazione.

Si tratta del personale scolastico non assunto dallo Stato, ad esempio cuoche o coloro che lavorano in vari servizi degli istituti, ma anche degli assistenti alla comunicazione che operano in affiancamento degli studenti con disabilità e sono alle dipendenze di cooperative.

In diversi casi i dirigenti scolastici hanno fornito alla Regione e alla Asrem, attraverso la mail adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it, i nominativi del personale non docente interessato ma, ad oggi, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, tanto che se si inserisce il codice fiscale dei soggetti in questione sul portale regionale il sistema non riconosce il nominativo.

Il dubbio, dunque, è legittimo: il personale scolastico esterno è stato inserito in qualche lista per la vaccinazione? In che modo è possibile verificare con certezza l’inserimento di tali dati? Da parte della Regione e dalla Asrem si aspetta una risposta per queste persone esposte agli stessi (o anche maggiori) rischi del personale docente e non docente che figura come dipendente pubblico per capire se e quando verranno vaccinate in vista della possibile riapertura degli istituti.

In pratica: il personale scolastico esterno (che opera insieme a quello interno) tornerà a scuola senza vaccinazione con tutti i rischi del caso?