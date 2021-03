Ururi, inaugurata la nuova area fitness

Il Comune di Ururi ha inaugurato stamane la nuova area fitness del paese. Così l’amministrazione Primiani ha dato notizia alla popolazione.

“In questi mesi sono stati programmati gli interventi per rendere accessibili e funzionali gli spazi nel Comune che per troppo tempo hanno subito il logorio del tempo. Questa mattina, finalmente, è stata inaugurata l’area fitness, per dare la possibilità di svolgere l’attività fisica in totale sicurezza e armonia con il territorio. Nei prossimi mesi l’attività di riqualificazione, come da programma, interesserà altre aree del Comune di Ururi.

Si ringrazia di cuore l’azienda Occhionero Arredi & Giochi per la professionalità dimostrata nella ricerca delle forniture e nell’attività di montaggio delle strutture. L’area fitness è un bene del paese ed è compito dei cittadini preservarlo nel tempo”.