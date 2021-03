‘Una finestra aperta sugli ulivi’, nuovo appuntamento con la Lilt sul tema della prevenzione

Dopo il successo del primo incontro, l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT invita a seguire il secondo incontro che si terrà venerdì 26 marzo alle ore 16.30 in diretta sulla pagina LILT Campobasso di Facebook e di Youtube.

“Una finestra aperta sugli ulivi” organizzato dalla LILT Campobasso in collaborazione con Associazione Città dell’Olio promuove la prevenzione ed è inserito nell’appuntamento annuale del mese di marzo con la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, che quest’anno per la prima volta si estende fino a due settimane e per questo si concluderà domenica prossima.

L’evento, entra così appieno nella promozione e sensibilizzazione della prevenzione oncologica attraverso semplici regole per un corretto stile di vita tra cui l’alimentazione e l’attività fisica, valorizzando le tradizioni e la cultura del territorio molisano attraverso la storia di ulivi e frantoi.

E venerdì nell’incontro online si continuerà il viaggio attraverso il territorio e il patrimonio olivicolo con un attento sguardo all’alimentazione e all’utilizzo dell’olio extra vergine di oliva. All’incontro dal titolo “Olio evo di qualità: un alleato per la salute e la prevenzione oncologica” parteciperanno varie figure professionali che affronteranno il tema dell’importanza di una corretta alimentazione per la prevenzione oncologica, ma anche come mettere in pratica una sana ed equilibrata dieta, ed ancora come riconoscere un olio di qualità e qual è l’approccio delle nuove generazioni verso l’oro verde. Ed ancora tanti altri temi e spunti di riflessione con uno spazio dedicato a domande e curiosità che arriveranno proprio dagli spettatori.