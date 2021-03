Regione

Dimissioni ufficiali: Giustini non è più il Commissario alla sanità del Molise

Dopo l'avviso di garanzia per abuso e omissioni in atti d'ufficio il generale della Finanza in pensione ha lasciato la carica ricoperta dal dicembre 2018 su nomina del Governo Conte I. Martedì prossimo verrà sentito in interrogatorio dal procuratore capo Nicola D'Angelo