A distanza di una settimana esatta dacchè il Molise tutto è diventato zona rossa gli indicatori (tutti tranne uno) mostrano un evidente miglioramento. La sensazione, sempre più corroborata dai dati e dalla tendenza che essi formano, è che le restrizioni (ricordiamo che un terzo della regione era in zona rossa già alcune settimane prima dell’ordinanza del Ministro Speranza entrata in vigore il 1 marzo) stiano esplicando i loro effetti.

La parola ‘ottimismo’ è scomparsa dai nostri vocabolari ormai da tempo ma oggi vorremmo cautamente tirarla fuori. Siamo consapevoli che ci saranno strali causati in particolare dalle morti che il Covid-19 continuerà, ahinoi, a mietere, e quando non sarà così ci saranno ancora tante, troppe traversìe da affrontare. Il porto sicuro, perlomeno come è nel nostro immaginario, è ancora lontano dalle nostre rotte. Però si avvicina, sempre più. Vediamo, facendo parlare i dati, perché.

Lo dicevamo all’inizio: dall’analisi dei dati dell’epidemia in Molise relativi alla prima settimana di marzo emerge la ‘ritirata’ (o in alcuni casi il miglioramento) di tutti gli indicatori. Tutti tranne uno: quello dei decessi (28) che sono stati in numero maggiore rispetto a quello della settimana scorsa (19). Sappiamo, però, che quel crudo dato (il più difficile da accettare) è l’ultimo, tra gli altri, a scendere e che si riferisce a infezioni (e malattia) contratte diverse settimane prime e quindi non del tutto indicativo della situazione attuale.

Più nel dettaglio, dal 1 al 7 marzo sono morte 28 persone in Molise, 4 al giorno di media. Non si ricorda un dato così alto da prima di metà novembre sebbene in alcune settimane di febbraio il dato si sia avvicinato molto a quella cifra. 28 persone tra i 52 e i 95 anni (età media dei decessi 77.5, età mediana 78.5). Una piccola strage, che porta il numero complessivo di vittime molisane dall’inizio della pandemia a ridosso dello spaventoso numero di 400. Praticamente quasi tutti concentrati da ottobre in poi, perché la prima ondata qui è stata perlopiù una lontana eco proveniente da altri territori.

Tutti gli altri dati, però, mostrano segnali di – azzardiamo – fuoriuscita (o superamento del picco) dalla cosiddetta terza ondata, attualmente imperante in buona parte d’Italia. Meno positivi e minor tasso di positività, meno ricoveri (anche se ancora tanti) e più dimessi, più guariti e vaccinazioni che prendono quota.

Il contagio sembra stia allentando la presa: nell’ultima settimana sono state 484 le nuove diagnosi di positività (su un totale di 5.255 tamponi) per un tasso medio del 9.2%. Bisogna andare indietro alla penultima settimana di gennaio per ritrovare una percentuale (tra positivi e tamponi) sotto il 10%. E questa è la prima buona notizia. Precisiamo che il dato da noi fornito si riferisce ai soli tamponi molecolari mentre da diverse settimane in Italia (in crescita ma da tempo sotto il 10%) la percentuale viene calcolata sommando tamponi e test antigenici.

Ormai lo sappiamo: il vero dramma di questa emergenza, divampato proprio in queste ultime settimane e finito per essere noto finanche alle cronache nazionale, sono i posti letto ‘al lumicino’ del Molise. Risultato: al netto dei tantissimi trasferimenti di degenti fuori regione le strutture sanitarie mobilitate per il trattamento dei pazienti Covid sono allo stremo.

E qui apriamo una parentesi. Siamo avvezzi ad addizioni e sottrazioni ma molto meno ai risultati che da queste vengono fuori all’Azienda sanitaria molisana. I dati che vi forniamo, relativi ai posti letto occupati nei vari reparti (intensiva o subintensiva) dei vari ospedali/cliniche (Cardarelli, San Timoteo, Neuromed e Gemelli), sono quelli che leggiamo sui bollettini diffusi giorno per giorno. Ebbene, quasi quotidianamente riscontriamo anomalie e discrasie tra i dati del giorno prima e quelli del giorno dopo. Ci scusiamo con i lettori di probabili imprecisioni ma non dipendono da noi.

Tornando ai ricoveri e ai trasferimenti ospedalieri, negli ultimi 7 giorni i primi sono stati 57 e i secondi 16 (stavolta nessuno fuori regione ma in altre strutture in Molise). Ci sono state, pertanto, più di 8 ospedalizzazioni in media al giorno. Un numero altissimo ma inferiore a quello della settimana scorsa quando si era raggiunta la cifra record di 73. Anche i ricoveri, come i decessi, faticano a scendere perché passano dei giorni, talvolta settimane, dalla contrazione dell’infezione alla comparsa dei sintomi fino all’eventuale peggioramento clinico.

La situazione degli ospedali resta alquanto critica: l’ultima rilevazione dell’Agenas (l’agenzia per i servizi sanitari regionali) riferita a ieri 7 marzo parla di un’occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva per pazienti Covid al 49% (la soglia critica è 30%) e del 43% per quanto riguarda i posti letto in area medica.

Rispetto alla settimana passata sono aumentate le dimissioni ospedaliere (14 vs 11). E anche questa è un’altra piccola buona notizia. In più, nella prima settimana di marzo i guariti dall’infezione sono stati addirittura 560 (ovvero 80 al giorno, mentre i positivi sono stati mediamente 69 al dì). Un numero ragguardevole che non si toccava da metà gennaio.

C’è poi un altro indicatore che, dopo tante settimane, torna a scendere: quello degli attualmente positivi. Oggi (dato di ieri sera, ndr) sono 1.654 mentre domenica scorsa erano 1.768, ovvero oltre 110 in più. È sceso anche il contagio nelle principali cittadine molisane. Termoli, che nelle scorse settimane ha ‘primeggiato’ quanto a nuove diagnosi, finalmente vede scemare il numero di positivi. In 7 giorni sono stati 66 (quindi meno di 10 al giorno) laddove nelle settimane precedenti i numeri erano, nell’ordine, 89, 89, 128, 127, 104. Va meglio anche a Campobasso che in questa settimana ha più che dimezzato il dato (32 vs 68) che si era stabilizzato nel mese di febbraio. In controtendenza solo l’Alto Molise, a cominciare da Isernia (55 contagi vs i 29 della settimana precedente). Ad Agnone invece i contagi sono passati dai 72 dell’ultima settimana di febbraio ai 33 di questa in oggetto.

Ultimo ma non ultimo, il capitolo vaccini. Ieri si è superata la soglia di 29mila somministrazioni (precisamente 29.309) e, una settimana prima, il dato era fermo a circa 22.400. In 7 giorni i vaccini inoculati ai molisani sono stati oltre 6.900, nei 7 giorni precedenti erano stati 4.700, in quelli prima ancora 2.500, ancor prima poco più di 1.500. Insomma, il dato è in evidente crescita (sebbene ci sia ancora molto da fare per migliorare la campagna) ed è questa la più bella notizia con cui chiudiamo questo report. Sperando di darvene di migliori nei giorni e nelle settimane a seguire.