Turismo, Montenero in evidenza su ‘Borghi & Città Magazine’

L’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Simona Contucci ha voluto commentare la pubblicazione dell’articolo dedicato a Montenero di Bisaccia all’interno del mensile di turismo e cultura ‘Borghi & Città Magazine’.

“Inizia da qui la nostra campagna di promozione del territorio, con un articolo pubblicato sulla rivista Borghi & Città Magazine, il mensile ufficiale di turismo e cultura de ‘I Borghi più belli d’Italia’, tra i più importanti sullo scenario editoriale italiano, che mette in luce le peculiarità del nostro paese.

Un’iniziativa di marketing che mira a dare visibilità alla nostra Montenero, alla sua storia, alle sue tradizioni e a tutto ciò che ci può rendere presenti e riconoscibili nel panorama turistico nazionale e internazionale.

Nonostante il periodo storico non sia dei più favorevoli per gli spostamenti, abbiamo ritenuto di dover avviare un percorso utile al nostro comparto turistico, un settore sul quale vogliamo investire costantemente; un cammino, quello appena iniziato, fatto di piccoli passi, ma che guarda con speranza all’orizzonte futuro di questa terra dai grandi valori.

L’articolo pubblicato su Borghi & Città Magazine, che potete trovare nel numero di Marzo già in edicola, condensa e racconta in cinque pagine la nostra storia, il paesaggio, la cultura e le tradizioni del nostro territorio; siamo certi che verrà letto anche all’estero, grazie alla traduzione riassuntiva in inglese già presente al lato del testo in italiano. E ciò costituisce un ulteriore vantaggio per i turisti di altre nazioni che vorranno programmare le future vacanze in questo angolo del Molise.

Un ringraziamento di cuore va alla nostra consigliera con delega alla Cultura, all’Associazionismo e agli Eventi, Cabiria Calgione, per il grande impegno profuso nella programmazione, nell’esecuzione e nella verifica di ogni singolo passaggio che ha portato alla realizzazione di questo obiettivo; un doveroso e sentito ringraziamento, infine, lo rivolgiamo agli sponsor, la Tenuta Terresacre e il Centro Commerciale Costa Verde, che hanno voluto accompagnarci in questo bellissimo percorso”.