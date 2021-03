MERCOLEDI’ 24 Iniziano a intravedersi i primi netti segnali di miglioramento del contesto meteorologico in questo mercoledì 23 marzo. Al mattino avremo cieli sereni su gran parte della regione, qualche debole pioggia sulla costa e nuvole fino ai rilievi collinari frentani.

Nel pomeriggio non è da escludere qualche rovescio in alto Molise e una nuvolosità medio alta che non dovrebbe portare acqua sul reso della regione. Molto più pulito il cielo durante la notte. Decisamente in risalita le temperature grazie alla graduale imposizione dell’alta pressione che dovrebbe riportarci finalmente in primavera.

GIOVEDI’ 25 Tempo sempre più stabile sul Molise: anche oggi avremo un clima più mite, con punte di circa 15 gradi ma soprattutto cieli limpidi. Una residua nuvolosità insisterà lungo i rilievi e, solo nelle prime ore del giorno, in Basso Molise. Ma in questo giovedì non si prevedono piogge.