E’ stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre vendeva cocaina ad un 54enne di Termoli. Il giovane pusher, un 34enne sempre della città adriatica, è stato incastrato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia entrati in azione in un quartiere della periferia.

Secondo la ricostruzione dei militari lo stupefacente, palesemente destinato ad uso personale, è stato ritrovato addosso all’acquirente nel corso di una perquisizione personale e del suo veicolo. La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta agli esami di laboratorio prima della successiva distruzione.

Alla luce di quanto emerso in tale attività di polizia, lo spacciatore 34enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Invece il 54enne assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Campobasso per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Inoltre gli è stata ritirata la patente dal momento che, durante il controllo dei carabinieri, stava guidando la propria autovettura.

Tutto è avvenuto nel corso dei controlli sul territorio ed in particolare nei Comuni di Termoli e Campomarino dei militari, che hanno verificato complessivamente 20 veicoli e 24 persone. Sono state anche effettuate 4 perquisizioni d’iniziativa – tra veicolari, personali e domiciliari – finalizzate principalmente alla ricerca di sostanze stupefacenti ed armi.

“Le attività di controllo – riferiscono dall’Arma – proseguiranno senza soluzione di continuità anche nell’immediato futuro, al fine di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati di maggior allarme sociale; tutto al fine di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio nonché una sempre maggiore percezione della stessa”.