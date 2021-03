Termoli, scuole chiuse fino al 31 marzo. Prima di Pasqua niente didattica in presenza

Il sindaco di Termoli ha deciso per l’ulteriore sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado almeno fino al 31 marzo.

Con ordinanza numero 94 di oggi 26 marzo infatti è sospesa l’attività didattica in presenza dal 29 marzo al 31 marzo. Considerato che dal 1 aprile al 5 aprile le scuole saranno comunque chiuse per le festività pasquali, ciò significa che prima di Pasqua non si tornerà in classe a Termoli.

Sappiamo che Termoli è tra i 4 comuni in zona rossa a seguito dell’ordinanza regionale che ha stabilito una settimana di ulteriori restrizioni a Termoli, appunto, Toro, Agnone e Jelsi. L’ordinanza del Governatore Toma scadrà domenica 28 marzo.

Qualora non venisse prorogata, Termoli tornerebbe quasi sicuramente in fascia arancione, ovvero quella dove è possibile (tranne in alcune condizioni di particolare criticità epidemiologica che però non sono il nostro caso) fare didattica in presenza al 100% nelle scuole di grado inferiore e al 50% in quelle di grado superiore.

Il sindaco Francesco Roberti in ogni caso ha deciso per la ‘prudenza’ e dunque per tenere chiuse le scuole almeno fino a Pasqua. Qui l’ordinanza sospensione attività didattica in presenza.

Ricordiamo che molti altri sindaci (tra cui quello di Campobasso) hanno già fatto ordinanze simili valide appunto fino al 31 marzo.