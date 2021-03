Termoli, partiti gli interventi di disinfestazione antizanzare e derattizzazione

Con il mese di marzo hanno preso il via gli interventi di disinfestazione in città contro zanzare e ratti concentrati in luoghi e spazi pubblici di Termoli.

Complessivamente, per tutto il periodo tra marzo e agosto, saranno 36 i servizi che saranno svolti sul territorio.

Il calendario della campagna di disinfestazione e derattizzazione 2021 prevede 10 trattamenti dedicati alla derattizzazione e 26 per la lotta contro le zanzare, affrontata con interventi antilarvali e adulticidi presso le tombinature, le caditoie stradali, le scuole, il borgo antico, i giardini pubblici e le piazze.

Gli interventi verranno eseguiti da tecnici specializzati nelle seguenti giornate:

Derattizzazione 2 marzo; 20 aprile; 25 maggio; 8 giugno; 22 giugno; 6 luglio; 20 luglio; 10 agosto; 24 agosto.

Disinfestazione adulticida e antilarvale 22-23 marzo; 6 aprile; 19-20 aprile; 10-11 maggio; 18 maggio; 24 maggio; 25-26 maggio; 7-8 giugno; 15 giugno; 21-22 giugno; 5-6 luglio; 13 luglio; 19-20 luglio; 9-10 agosto; 17 agosto; 23-24 agosto.

L’assessore al ramo Rita Colaci rivolge un appello ai cittadini: “Durante l’espletamento dei servizi raccomando ai cittadini di tenere le finestre delle abitazioni chiuse e gli animali domestici al riparo, di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore, di evitare di stendere biancheria, di coprire in modo adeguato le derrate alimentari e di evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione”.