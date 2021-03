VENERDI’ 12 Giornata incerta, segnata dalla presenza di nubi sparse ma anche da una risalita delle temperature che fa ben sperare visto il brusco calo delle ultime 48/72 ore che ha riportato anche la neve lungo i rilievi di montagna. Il rischio di qualche pioggia c’è per il passaggio di una veloce perturbazione che dovrebbe lasciare presto la nostra regione.

SABATO 13 Inizia un weekend capriccioso: al mattino piogge deboli ma diffuse poi migliora con ampie schiarite che riporteranno i cieli sereni fino alla notte. Non è decisa la risalita termica, anzi, l’aria continuerà ad essere frizzante sollecitata anche dai venti che tenderanno a rinforzarsi.

DOMENICA 14 Temporali e forti piogge si abbatteranno sul Molise in questa domenica di metà marzo. Se il mattino permetterà una veloce uscita con l’ombrello a portata di mano, dalle prime ore del pomeriggio peggiorerà sensibilmente prima da ovest poi a est della regione. Occhio al basso Molise dove non sono esclusi nubifragi e allagamenti serali per via dei rovesci e della ventilazione forte di Maestrale.