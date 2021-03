Tartaglione vice capogruppo alla Camera: le congratulazioni del presidente della Provincia

E’ stata scelta da Silvio Berlusconi in persona. Con la sua ‘benedizione’ la parlamentare molisana Annaelsa Tartaglione, eletta alle Politiche del 2018, è stata designata quale vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Il primo a congratularsi con la Tartaglione è Francesco Roberti, sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, molto vicino alla neo vice capogruppo di Montecitorio.

“Gli auguri più sinceri e un forte in bocca al lupo vanno all’onorevole Annaelsa Tartaglione, diventata vice-capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati”, scrive in una nota il massimo rappresentante di Palazzo Magno.

“Un incarico di prestigio per la deputata molisana, segno questo dell’ottimo lavoro svolto nei primi tre anni di legislatura. Il partito ha inteso premiare il merito, come è nell’indole del presidente Silvio Berlusconi.

Al di là delle appartenenze politiche, credo che questo riconoscimento sia un premio al Molise, anche alla luce del fatto che il partito azzurro è forza di governo nella squadra del premier Mario Draghi.

Per l’onorevole Tartaglione si tratta dell’ennesimo riconoscimento per l’opera svolta in tanti anni di militanza in Forza Italia. Sicuramente, come ha sempre fatto, saprà far valere sui tavoli romani le istanze della ventesima regione d’Italia”.