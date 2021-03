Strumenti digitali per auto-promuovere le proprie aziende turistiche: il corso

“Uso degli strumenti digitali per l’auto promozione”. E’ il tema del nuovo incontro con la formazione organizzata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, partner del Progetto Europeo “Innotourclust” Italia, Albania e Montenegro, con gli imprenditori del comparto turistico.

A relazionare ci sarà Paolo Spada, filosofo, imprenditore, esperto di nuovi media ed editore del progetto “Abc live: il piacere di imparare”.

Spada è stato imprenditore di società quali EarlyMorning e Insana, director in una delle società di pubbliche relazioni tra le più quotate come “Burson & Marsteller”, consulente in 25 anni di oltre cento aziende, tra cui alcuni tra i marchi più importanti del mercato. E’ stato, tra l’altro, anche direttore scientifico di Genesio, la scuola dedicata allo studio di Internet del gruppo IED e fa parte del progetto legato all’Osservatorio economico-sociale “Riparte l’Italia”.

“Amore, bellezza e piacere per la conoscenza sono le nostre parole chiave – spiega Paolo Spada -, a cui abbiamo aggiunto condivisione, socialità, dialogo, libertà e tutti i valori conseguenti, necessari per costruire una società consapevole, unita, con una visione del mondo e della realtà in grado di trasmettere un senso positivo di appartenenza”.

L’incontro con il professionista si svolgerà su piattaforma on-line martedì 30 marzo, alle ore 16. Con Spada si affronteranno i temi più attuali del momento quale la comunicazione in ogni sua sfaccettatura ma anche gli strumenti utili per promuovere la realtà locale.

L’incontro formativo è il quarto del programma dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.