Strada colabrodo in contrada Polese, residenti infuriati: “Tutti sordi alle nostre richieste”

La strada principale che attraversa contrada Polese, a Campobasso, è ridotta come una mulattiera, ricorda “i paesaggi lunari” dicono con sarcasmo i residenti stanchi di dover convivere tutti i giorni con i rischi che si nascondono dietro alla strada così come è nelle foto.

I cittadini chiedono con forza la manutenzione stradale perché così come è, “questa via è diventata impercorribile” tant’è che molti hanno dovuto provvedere a sistemare i danni subiti dalle auto tra crateri, buche e manto sdrucciolevole. L’aspetto ancora più grave è che, nonostante tutto, nulla sortisce alcun effetto su chi dovrebbe provvedere a delegare i lavori di rifacimento o manutenzione è che “questa strada è percorsa anche dai mezzi pubblici. Per non parlare dei mezzi di soccorso”.

Sconsolati e mareggiati, nonostante i tanti solleciti già avanzati nessuno si è mai preoccupato di provvedere alle condizioni di contrada Polese. “Altre strade a Campobasso sono state oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e qui da noi passa mai nessuno”. Quindi l’appello pubblico, auspicando una rapida risposta.