Stadio di Selvapiana, “ad aprile via ai lavori per gli 8mila posti. Progetto per i 14mila quasi pronto”

Aprile dovrebbe essere il mese buono per la partenza dei lavori allo stadio di Selvapiana. Finalmente, dirà più di qualcuno. Purtroppo i tempi si sono maledettamente allungati per colpa della pandemia ma la luce in fondo al tunnel sembra intravedersi. Un argomento sul quale bisogna fare chiarezza, anche perché di numeri e di cifre ne sono girati parecchi.

In primis, il prossimo mese inizieranno i lavori per portare la capienza a 8mila spettatori. Finora si è aspettato, nonostante ci fosse praticamente tutto, “per via delle temperature rigide – spiega l’assessore comunale allo sport Luca Praitano –. Per questo tipo di lavori servono temperature più miti”. Il perché è presto spiegato dal tipo di intervento che bisognerà fare: “Il ripristino dei copriferro nel cemento e per ottenere un ottimo risultato bisogna attendere che l’aria sia più tiepida”. Nello specifico, si agirà sulla curva Nord Scorrano e sulle Tribune coperte.

Ricordiamo che lo scorso novembre, al termine di tutte le procedure previste per le legge, è risultata aggiudicataria la ditta ‘Iti Costruzioni Srl Unipersonale’ con sede a Cerignola, società iscritta nel registro delle Imprese di Foggia. Entrando un attimo nel tecnico, si è aggiudicata i lavori con il ribasso del 30,39% sull’importo a base di gara con conseguente determinazione dell’importo di aggiudicazione contrattuale di 112.767,47 euro di cui 5.518,92 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva nella misura di legge. Alla manifestazione di interesse avevano presentato la propria offerta 120 concorrenti.

I tempi? Si stima che l’opera possa essere portata a termine nel giro di un paio di mesi, quindi alla fine di giugno, al massimo inizi di luglio, la capienza dovrebbe passare dagli attuali 3950 agli auspicati 8000 posti. Per quanto riguarda l’impianto di videosorveglianza, come molti ricorderanno, è stato messo a punto prima dell’inizio della stagione. Lo stadio in ogni caso sarebbe già pronto per ospitare partite di serie C.

C’è poi un altro capitolo, quello che concerne l’ampliamento fino a 14mila spettatori. Facendo un passo indietro, ad agosto 2020 la Giunta comunale di Campobasso ha approvato lo studio di fattibilità per procedere con i lavori da 700mila euro allo stadio di Selvapiana. Si tratta di risorse che la Regione Molise ha riprogrammato dal Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006 e il soggetto attuatore è il Comune, proprietario dello stadio. Per l’ampliamento occorre una serie di lavori per l’adeguamento delle strutture e degli impianti.

La novità è che “il progetto esecutivo è praticamente pronto, a breve verrà portato in Giunta – aggiunge Praitano –. Il passo successivo sarà l’apertura della gara d’appalto”. Quando tutto sarà ultimato, saranno riaperti praticamente tutti i settori, distinti e tribune laterali scoperte comprese, fatta eccezione per la parte superiore della curva sud.

Tutti i varchi di accesso allo stadio per il pubblico (cinque in tutto) saranno dotati di tornelli corredati di sistema elettronico. Per l’ampliamento della capienza fino a 14mila sarà necessario intervenire sugli spalti, attraverso il rifacimento dei copriferro sia in tribuna che sui distinti (tribuna Monforte). Tutti i posti a sedere saranno numerati e così divisi per i singoli settori. Saranno inoltre migliorati spogliatoi, tunnel sotterraneo che porta sul campo, sala antidoping, infermeria.