Niente vaccino al momento in Molise a chi aveva una prenotazione per i prossimi giorni e avrebbe dovuto ricevere una dose di AstraZeneca. La conferma è arrivata in serata dall’Asrem, che ha precisato di aver avvisato (o almeno si spera sia così) i vaccinandi delle prossime ore di non presentarsi all’appuntamento.

“Come noto – si legge nella nota di Asrem e Regione Molise, l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco, ndr) ha deciso di estendere, in via del tutto precauzionale e temporanea e in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 a tutto il territorio nazionale. In tale limitazione rientra, ovviamente, anche il Molise”.

Inoltre rispetto alle informazioni iniziali si è appreso che l’Ema darà un responso solo giovedì prossimo 18 marzo. Il che vuol dire uno stop all’AstraZeneca e conseguenti ritardi nelle vaccinazioni almeno per 4 giorni, poi se ne saprà di più. Proseguirà invece la campagna di vaccinazione degli over80 con Pfizer-BioNTech, mentre il Moderna è riservato in Molise alle somministrazioni domiciliari che vanno molto a rilento.

“Pertanto, sono sospese fino a nuova comunicazione da parte dell’Aifa le somministrazioni di vaccini AstraZeneca già calendarizzate nei punti vaccinali del Molise. I cittadini convocati sono stati raggiunti tramite un sms che avverte della sospensione. Ulteriori novità verranno comunicate attraverso messaggi sui numeri di cellulare indicati al momento della prenotazione o tramite e-mail.

Aifa renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Tali comunicazioni verranno diramate anche a livello locale attraverso i canali usualmente utilizzati per la campagna vaccinale (sms, mail, sito internet).

Si invita, nel frattempo, ad attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie, segnalando eventuali reazioni al proprio medico”.

Bisogna ribadire nuovamente che al momento non ci sono notizie di reazioni sintomatiche gravi al vaccino (nessuno dei tre inoculati finora) nella nostra regione. La momentanea e precauzionale sospensione del vaccino AstraZeneca è legato ad alcune morti per trombosi o problemi cardiocircolatori di persone che avevano ricevuto da poco la prima dose. Tuttavia il rapporto causa-effetto fra somministrazione e decesso non è provato.

Al momento in Molise sono state somministrate 39.225 dosi di siero anti covid-19 e di queste circa 5.500 sono di AstraZeneca.