Soggetti fragili, partite le prenotazioni per il vaccino. Ecco le categorie

Da ieri sera, 6 marzo, è partita la prenotazione vaccini per i soggetti estremamente vulnerabili. Una buona notizia per tanti utenti che attendevano con ansia di prenotare il proprio turno.

È il Ministero della Salute ad avere stabilito quali sono le cosiddette categorie fragili con una specifica tabella che chiarisce le aree di patologia e le rispettive definizioni.

Sono comprese tutte quelle persone che hanno malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete e altre endocrinopatie severe, fibrosi cistica, insufficienza renale o altra patologia renale, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica e emoglobinopatie, sindrome di Down, trapianto di organo solido e grave obesità. Per comprovare l’appartenenza alla categoria e quindi prenotare il vaccino è necessario possedere il codice esenzione ticket o invalidità.

Di seguito il prospetto con le esenzioni che danno diritto alla prenotazione perché attestano lo stato di vulnerabilità.

tabella_esenzioni_vulnerabili_

Non è dato sapere quando partirà effettivamente la vaccinazione per queste categorie di soggetti ma, come sempre, è bene affrettarsi nelle prenotazioni (al sito oppure ai numeri 800329500 da fisso o 0865724242 da cellulare) sebbene poi la convocazione avverrà secondo il criterio della gravità della patologia.

Ricordiamo che domani cominceranno le vaccinazioni del personale (docente e non) della scuola ma il punto vaccinale al momento attivo è solo il Palaunimol di Campobasso. Non sono mancate le lamentele da parte di personale di altre zone della regione (es. Basso Molise) che per ricevere l’agognato siero anti-Covid dovranno recarsi nel capoluogo.

A Termoli, nonostante da giorni sia stato allestito il Palairino (piazza del Papa) le vaccinazioni di massa non sono ancora partite.