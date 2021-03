Le forti piogge che stanno bagnando da quasi 48 ore ininterrotte l’intero Basso Molise cominciano a far temere per la tenuta di torrenti e rivoli d’acqua. In particolare a poche centinaia di metri dalla foce del torrente Sinarca, si può notare nel pomeriggio di martedì 9 marzo un evidente ingrossamento del corso d’acqua (video amatoriale) e in particolare un livello molto vicino all’altezza del ponte lungo la provinciale 51 che collega da Petacciato verso contrada Porticone.

Si tratta di un’area dove sono molto frequenti gli allagamenti e il riversamento di detriti e fango sulla sede stradale, con numerosi incidenti avvenuti nel corso degli anni. La presenza di rifiuti e soprattutto vegetazione incolta all’interno del corso d’acqua non permette al torrente di defluire al meglio verso il mare, distante poche centinaia di metri.

Gli auspicati interventi di dragaggio del torrente e ripulitura degli argini non sono arrivati nonostante fossero attesi da anni. Così cresce il timore per possibili allagamenti, come successo in particolare nell’agosto 2018, proprio poche ore dopo la prima scossa di terremoto di quello che viene ricordato come il sisma Del Basso Molise.

In quel caso il Sinarca esondò in un punto non distante da quello del ponte, ma più nell’entroterra direzione Guglionesi e Montecilfone, provocando disagi al traffico e forti danni all’agricoltura. La speranza è che le piogge possono cessare a breve, anche se le previsioni meteo annunciano un miglioramento non prima di domani mattina 10 marzo.

Tenuta sotto osservazione anche la diga del Liscione che dopo quasi un mese di scarsissime precipitazioni in un altro breve periodo di siccità invernale, adesso sta accumulando acqua in grande quantità e in un periodo di tempo molto limitato. Attualmente però la situazione non sembra critica.

Nel tardo pomeriggio Molise Acque ha ritenuto di aprire precauzionalmente le paratie per lo scarico controllato dell’acqua. Il livello dell’invaso ha toccato oggi 118 metri sul livello del mare.