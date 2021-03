Sierologici per vedere gli anticorpi al Covid, ora si può. La Regione autorizza l’Asrem

C’è l’ok dalla Regione: l’Asrem (e dunque le strutture sanitarie) potrà eseguire i test sierologici volti a individuare la positività anticorpale del virus Sars-Cov-2.

La conferma viene da una determina della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise (datata 26 marzo) che ha appunto decretato la possibilità di eseguire i test che rilevano la presenza di anticorpi al virus. Anticorpi che possono prodursi nel sistema immunitario o a seguito di vaccinazione o a seguito dell’infezione stessa. Il rilevamento della presenza o meno degli anticorpi diventa però importante e dirimente anche ai fini della vaccinazione stessa nonché per valutare se il soggetto vaccinato abbia avuto una risposta anticorpale adeguata.

La richiesta era stata inoltrata alla Regione dalla Azienda sanitaria regionale nella data dal 9 marzo. Appelli in tal senso si sono susseguiti dai giorni scorsi, ieri dal Comitato tecnico-scientifico del Comune di Larino e ancor prima (e a più riprese) dal patologo clinico dell’ospedale di Termoli Giancarlo Totaro che oggi così accoglie la notizia: “Oggi è una giornata eccezionale” riferendosi a questa notizia oltre che a quella delle vaccinazioni sprint in Molise (come riporta oggi un articolo del Corsera).

Nella richiesta dell’Asrem veniva rappresentata appunto l’esigenza di eseguire, anche per l’utenza esterna (dunque non solo per i sanitari, ndr) e/o in convenzione con Enti, i test sierologici – mediante prelievo venoso – volti a individuare la positività anticorpale del virus che provoca il Covid-19. Dunque l’Asrem è stata autorizzata dalla Regione ad effettuare i test sierologici e ha stabilito anche la tariffa per questi test precisando che il costo “è da considerare a totale carico del soggetto richiedente senza oneri a carico per il sistema sanitario regionale”.

Un test di fondamentale importanza. Ora, come chiosa il dottor Totaro, “si confida che anche la Asrem recepisca la determinazione regionale e faccia urgentemente i provvedimenti attuativi di merito”.