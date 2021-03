Una caduta di massi dalla collina su cui sorge Campomarino, sulla strada provinciale 40 ha provocato la chiusura della arteria che rappresenta il collegamento con la statale 16.

Lo smottamento si è verificato questa mattina 17 marzo attorno alle 11,15 probabilmente anche a causa delle forti piogge di questi giorni.

Per fortuna il caso ha voluto che non ci fossero auto o altri mezzi in transito sulla provinciale proprio in quel momento, così nessuno è rimasto ferito, grazie anche all’intervento tempestivo del personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli.

La strada è stata messa in sicurezza e in seguito il personale dell’Anas ha dovuto chiudere momentaneamente l’arteria stradale per effettuare dei lavori. Sul posto anche il responsabile Viabilità della Provincia di Campobasso. La circolazione sta chiaramente subendo dei disagi, visto che la chiusura costringe gli automobilisti a lunghi giri per raggiungere la statale 16 da Campomarino e viceversa.