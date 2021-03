Nella serata di lunedì scorso 15 marzo una meteora ha solcato i cieli del centro sud Italia, soprattutto fra Lazio e Campania. Secondo gli astronomi dell’Inaf il meteorite si sarebbe spento sul Molise, terminando la propria corsa poco a ovest di Isernia.

Il frammento di asteroide è stato avvistato soprattutto nei dintorni di Roma alle 20,57 di lunedì per pochi secondi. Chi l’ha avvistato ha parlato di un bolide di colore verde, luminosissimo, che ha illuminato il cielo della Capitale. Secondo gli esperti si sarebbe trattato di un frammento di materiale roccioso o di stazione spaziale e proprio la colorazione verde fa propendere per questa seconda ipotesi.

Adesso si scopre che il meteorite sarebbe entrato nell’atmosfera sopra il Molise per poi spegnersi poco a ovest del capoluogo pentro. Sono le prime stime effettuate dall’Istituto nazionale di astrofisica grazie ai dati rilevati dalla rete di monitoraggio Prisma.

La meteora è stata infatti ripresa da una telecamera posizionata nel centro ricerche aerospaziali di Capua e da un’altra a nord-est di Caserta, gestita dell’associazione Arma Aeronautica con l’associazione Sky Sentinel. Proprio queste immagini hanno permesso una ricostruzione preliminare della traiettoria. Si stima che la meteora sia entrata nella atmosfera sfera terrestre in maniera quasi verticale con un’inclinazione di circa 80 gradi rispetto all’orizzonte e una velocità di ingresso di circa 50mila km orari.

Il meteorite avrebbe iniziato a bruciare a 83 km di altezza, rimanendo visibile per poco più di 5 secondi. Infine si sarebbe spento a 21,5 km di altezza quando avrebbe frenato fino a una velocità di 3.600 chilometri all’ora.

Sempre secondo gli esperti, potrebbero esserci dei frammenti, arrivati fino al suolo senza far danni, come tra l’altro avvenne in provincia di Modena in un evento simile il 1 gennaio 2020.

Non è escluso quindi che qualcuno possa trovarli e recuperarli. Intanto continuano gli studi da parte dell’Inaf e degli esperti di Prisma per calcolare l’area esatta interessata dalla possibile caduta di frammenti.