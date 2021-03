Sempre più apprezzato il noleggio a lungo termine

Da alcuni anni anche nel nostro Paese è disponibile il noleggio a lungo termine, sia per i privati che per le aziende. Anche nel corso del 2020 la preferenza accordata a questo tipo di contratto non ha accennato a diminuire, a differenza dei noleggi a breve termine che hanno invece registrato un calo sostanziale. Del resto il primo è una proposta adatta a chi deve utilizzare l’auto ogni giorno, mentre il secondo riguarda soprattutto il popolo dei vacanzieri, un settore, quello del turismo, che ha invece subito un duro calo del fatturato a causa della pandemia da coronavirus.

Cos’è il noleggio a lungo termine

Con noleggio lungo termine si indica una particolare forma di noleggio dell’auto, che va a sostituire l’acquisto. Chi sta per cambiare l’auto e desidera acquistarne una nuova può invece noleggiarla, per un periodo che va dai 2 anni fino a oltre 5 anni, pagando un canone mensile. Questo canone comprende l’utilizzo esclusivo dell’auto, scelta all’interno di un ampio panorama di modelli diversi, ma anche tutta la manutenzione. Le spese completamente comprese nel canone dipendono dall’azienda che si occupa del noleggio a lungo termine, ma solitamente si tratta della manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’Rca e dell’intera copertura assicurativa, del soccorso stradale. Chi usa l’auto dovrà invece occuparsi del bollo e delle spese per il carburante. In alcuni casi si può decidere di saldare un piccolo acconto iniziale, cosa che consente di diminuire il peso del canone mensile.

Quanti italiani hanno preferito il noleggio

Inizialmente solo una piccola percentuale degli italiani che hanno cambiato l’auto si sono rivolti alle società che offrono il noleggio a lungo termine, con il passare del tempo si è però potuta apprezzare una costante crescita. Nel 2020 tra tutte le auto immatricolate nel nostro Paese circa il 25% è stata utilizzata con la formula del noleggio a lungo termine. Stiamo quindi parlando di una quota importante dell’intero mercato dell’auto, con una previsione di crescita per il 2021 intorno al 5%. Chiaramente all’interno di questa percentuale rientrano non solo i privati cittadini che hanno preferito questa formula, ma anche tutte le aziende pubbliche e private, che sembrano apprezzare in modo particolare il noleggio.

Un’auto sempre in perfette condizioni

Avere a disposizione un’auto sempre in perfette condizioni è sicuramente ciò che attira chi preferisce il noleggio a lungo termine, anche per quanto riguarda le aziende. Non doversi preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria porta infatti a far riparare subito anche i piccoli guasti e a far sostituire ogni singolo pezzo che si rovini o si rompa nel corso del tempo. Inoltre al termine del noleggio si restituisce la vettura, per attivare un nuovo contratto, con un’auto nuova. Il tutto senza preoccupazioni, spese inutili, timori che l’auto si rompa o manifesti qualche malfunzionamento.

Chi preferisce il noleggio

Di fatto coloro che preferiscono il noleggio a lungo termine sono vari automobilisti eterogenei. Ci sono le aziende, come abbiamo visto, ma anche i neopatentati o le famiglie che necessitano di un’auto più grande all’arrivo del primo o del secondo figlio.