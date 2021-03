Se stai cercando un appartamento in vendita, affidati alla tua agenzia di fiducia

Lo scorso anno si è chiuso con una ripresa del settore immobiliare. Dopo i mesi difficili passati in lockdown, nessuno avrebbe sperato in una chiusura positiva. Eppure, dopo il trend positivo del 2020, anche il 2021 conferma la tenuta del mattone e si apre con ottimi margini di crescita. Non solo, le previsioni e le prospettive per l’anno in corso lasciano ben sperare anche grazie a un mercato dei mutui favorevole, con tassi che restano ancora contenuti.

Se dunque il tuo sogno è quello di comprare una nuova casa e stai cercando appartamenti in vendita a Campobasso, adesso è il momento giusto. Il mercato delle vendite segue dinamiche diverse rispetto agli affitti, ma se di stime si può parlare, al momento la fotografia vede il mercato immobiliare italiano con una crescita del 7,7% che si traduce in un incremento di circa 119 miliardi di euro.

CERCHI CASA A CAMPOBASSO? MONITORA IL MERCATO

Se vuoi sapere a quanto ammontano i prezzi al metro quadro delle case in vendita nel comune di Campobasso, puoi cercare le informazioni che si riferiscono alla zona di tuo interesse per approfondire le valutazioni di mercato e farti un’idea più precisa in merito.

COMPRARE CASA CON UN OCCHIO ATTENTO AI DETTAGLI

Adesso che ti sei documentato sui prezzi zona per zona, puoi dedicarti a una prima scelta degli appartamenti con le caratteristiche che preferisci. Stai pensando di cambiare quartiere? Avvicinarti al luogo di lavoro? O hai deciso di allargare la famiglia e ti servono una camera e un bagno in più? Mentre sfogli gli annunci online, tieni sempre presente le informazioni che trovi sulle schede tecniche dettagliate per ogni immobile e poi affidati a un’agenzia immobiliare di fiducia.

CERCARE CASA NON E’ UN FAI-DA-TE

Cercare una nuova casa è un investimento importante, e dunque scegli di affidarti alla professionalità di un esperto. Magari in contemporanea devi vendere anche il tuo attuale immobile, o forse stai acquistando la tua prima casa e non sai come accendere un mutuo. Inoltre, al momento della scelta devi considerare alcuni aspetti fondamentali, uno tra tutti la comodità dei collegamenti, la vicinanza dai mezzi pubblici e, se stai allargando la famiglia, potresti preferire una zona della città con molte aree verdi e impianti sportivi.

Per ognuno c’è la soluzione giusta, basta un po’ di pazienza e la guida di un esperto per rendere i sogni concrete realtà.