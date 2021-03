Quattro nuovi laboratori per gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Bernacchia di Termoli. A partire da aprile gli alunni dell’istituto del centro cittadino potranno scegliere tra quattro nuove attività proposte dai docenti che rientrano nel progetto “Creativamente”, nato con l’impegno e la volontà di offrire ai ragazzi nuove opportunità di formazione per potenziare le competenze letterarie, musicali, linguistiche e digitali.

Il progetto “Creativamente” rientra nell’ambito dell’avviso pubblico “Scuolab” della Regione Molise a cui la scuola ha aderito partecipando al bando grazie all’impegno delle docenti Grazia Vetritto, Anna Mariani e Clara Silletta che hanno lavorato e sviluppato le diverse attività proposte e fortemente volute dalla dirigente scolastica Rosanna Scrascia che ha sostenuto le attività didattiche laboratoriali.

Tra i quattro laboratori proposti anche quello del giornalino scolastico che si svolgerà in collaborazione con primonumero.it come partner. Attraverso una serie di lezioni online con la giornalista pubblicista di primonumero.it e docente di lettere Elena Berchicci, gli studenti potranno conoscere le caratteristiche della scrittura giornalistica e raccontare la realtà attraverso il loro punto di vista. Sarà anche l’occasione per sviluppare la creatività e la libertà espressiva attraverso un giornale online che sarà pubblicato sul sito della scuola e all’interno del quale i ragazzi potranno scrivere articoli legati a numerose rubriche da loro proposte.

Spazio anche alle lingue straniere e alle discipline artistiche con il laboratorio “La bottega delle lingue” con cui gli studenti potranno utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione, verbali e non verbali, scoprendo le varie culture. L’agenzia Salam con l’aiuto di Hanen Ben Mariem supporterà i ragazzi in questo laboratorio di multicultura.

Per gli alunni dell’indirizzo musicale invece sarà attivato il laboratorio musicale per offrire agli studenti una completa esperienza musicale e occasioni di maturazione artistica, espressiva e comunicativa utili a conseguire le certificazioni musicali Trinity per le quali la scuola è già ente certificatore.

Infine, quarto laboratorio “Tempo al tempo”, dedicato alla scrittura creativa e alla lettura: con lo scrittore Gianluca Caporaso i ragazzi impareranno a comprendere la realtà e la sua rappresentazione attraverso lo sviluppo del senso critico e delle potenzialità creative.