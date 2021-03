Screening gratuito a Termoli, si parte. Il calendario e tutte le info

Tutto pronto per la partenza del tanto atteso screening drive-through a Termoli.

Così il Comune: “Si comunica che è stata stilata la prima parte del calendario per lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli. Per sottoporsi al tampone antigenico, nei giorni indicati, bisognerà recarsi presso la sede della Misericordia di Termoli, in via Biferno 22, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Si ricorda che è necessario presentarsi con il ‘Modulo richiesta tampone antigenico’ già compilato e firmato. Possono sottoporsi al tampone solamente i residenti in città”.

Per tutti coloro che non lo avessero ancora fatto, il modulo è scaricabile al seguente link:

http://www.comune.termoli.cb.it/images/Tamponi_21/DRIVE_IN_TAMPONI.pdf

Questo il calendario delle prime cinque giornate, cui ne seguiranno delle altre.

Mercoledì 10 Marzo: Gruppo 1

Giovedì 11 Marzo: Gruppo 2

Venerdì 12 Marzo: Gruppo 3

Sabato 13 Marzo: Gruppi 4 e 5

Domenica 14 Marzo: Gruppi 6 e 7

Di seguito le modalità per prenotarsi.