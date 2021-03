Screening a Montenero da venerdì 5 a domenica 7 marzo: ecco come partecipare

Il Comune di Montenero fa sapere che si svolgerà il prossimo weekend, nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo 2021, lo screening di massa volontario e gratuito mediante la somministrazione di tamponi antigenici rapidi con modalità “Drive-Through” (cioè giungendo sul posto in automobile, con tampone che sarà effettuato restando all’interno della vettura), al fine di individuare eventuali positivi al Sars-CoV-2.

L’iniziativa, che sarà svolta in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile “Montenero di Bisaccia Ets”, dedicata a tutti i cittadini dai 6 anni in su residenti a Montenero di Bisaccia, si terrà nei tre giorni indicati dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 13,30 alle 17 presso il parcheggio situato in Zona Bivio, dietro la Chiesa di San Paolo Apostolo, con accesso obbligatorio da Via Don Sturzo su Via Gramsci (lateralmente alla Caserma dei Carabinieri).

Lo screening non sarà accessibile alle seguenti categorie: chi abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; chi sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chi sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chi sia attualmente in quarantena o in isolamento; chi abbia già programmato una data per un tampone; coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali; gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dell’Asrem.

Per effettuare il tampone è necessaria la prenotazione on-line sul portale dedicato raggiungibile al link e compilando tutti i campi obbligatori; sarà inoltre necessario riempire anche un modulo cartaceo scaricabile dal sito istituzionale del Comune, al link da presentare successivamente al personale della Croce Rossa, unitamente alla Tessera Sanitaria, al momento di effettuare il tampone.

Tutti i cittadini impossibilitati ad accedere al portale dedicato alle registrazioni e a quello indicato per scaricare il modulo da compilare (che non avessero congiunti o altri familiari in grado di effettuare tali operazioni), potranno avvalersi del personale messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, contattando i numeri 0875/95.92.19 e 0875/95.92.30 a partire dal pomeriggio di oggi (mercoledì 3 marzo) dalle ore 15,30 alle 18 e nei giorni di giovedì 4 marzo e venerdì 5 marzo dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Il modulo cartaceo potrà essere ritirato inoltre presso l’ingresso del Municipio.

Per chi fosse oggettivamente impossibilitato a raggiungere il luogo indicato per lo screening, sarà messa a disposizione un’apposita autovettura (costantemente igienizzata) con un operatore che accompagnerà le persone che ne faranno richiesta, al numero: 377.30.90.068.

Si informa che l’esito del test sarà comunicato entro 30 minuti solo a coloro che risulteranno positivi al tampone. Nessun’altra informazione, quindi, sarà fornita a chi risulterà negativo al test.

L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente il Supermercato DeCò di Montenero di Bisaccia che ha contribuito integralmente al costo sostenuto per la Croce Rossa Italiana e per la fornitura del materiale igienizzante che sarà utilizzato per l’auto messa a disposizione di chi ne avesse bisogno. Si ringrazia inoltre il Supermercato Tigre Amico di Montenero di Bisaccia per il contributo offerto per l’acquisto di una parte dei tamponi.