Lo chef molisano Luigi Spina ha ricevuto dal Governo australiano l’onorificenza ‘Australian Bravery Decoration’, uno dei massimi riconoscimenti in Australia per il coraggio e l’altruismo dimostrati. Luigi Spina, 28enne originario di San Polo Matese, soccorse una ragazza che era stata aggredita e stava per essere strangolata da uno sconosciuto nei pressi di Southbank, sobborgo di Melbourne nello stadio del Victoria, prendendosi una coltellata dall’aggressore e finendo in ospedale.

Era il 24 febbraio 2017 e Spina, che all’epoca lavorava in Australia come cuoco, aveva appena finito il proprio turno al lavoro quando si imbatté in un uomo che stava aggredendo i passanti. Dopo essersi accorto che l’aggressore stava tentando di strangolare una donna, gli si avventò contro salvando la vita alla vittima.

Ne nacque una colluttazione durante la quale l’uomo tirò fuori un coltello e colpì all’addome il giovane molisano. La vicenda è stata ricordata in questi giorni dal giornale australiano ‘The Age’ che ha intervistato Luigi Spina.

“Ero sicuro che stavo per morire. Penso di aver fatto qualcosa che tutti dovrebbero fare. Se ti accorgi che stanno aggredendo una donna, devi fare qualcosa altrimenti sei colpevole anche tu” le sue parole.

Spina si è detto contento di aver ricevuto l’onorificenza e ha anche affermato che tornerebbe volentieri in Australia. Nel 2019 infatti, dopo la scadenza del visto che gli permetteva di rimanere nel Paese dei canguri, Spina è tornato a vivere in Molise e secondo quanto scrive l’Ansa risiede a Guardiaregia e lavora nel settore edilizio.

Porta ancora i segni di quella aggressione nella quale il coltello gli perforò un rene. A decidere l’onorificenza nei suoi confronti il Governatore generale dell’Australia David Hurley, il quale sempre alla testata ‘The Age’ ha ricordato come la ‘Australian Bravery Decoration’ sia riservata a persone che mettono a rischio la propria salute per aiutare gli altri. “Sono persone straordinarie – ha affermato – che dovrebbero essere di ispirazione per tutti noi”.

Questo riconoscimento segue quello nostrano, visto che la Regione gli aveva conferito nel 2018 il titolo di ‘Ambasciatore molisano nel mondo‘.