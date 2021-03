Rotello, successo per la giornata di screening. 300 tamponi e 0 positivi

Nel pomeriggio di domenica 7 marzo, dalle ore 14.30 in poi si è svolta a Rotello l’importante attività di screening gratuito di massa su base volontaria, organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Cives-Infermieri, la CVR Task Force di Campobasso, la Protezione Civile regionale e l’Avis.

Il notevole senso civico dei cittadini rotellesi (300 tamponi effettuati) è stato premiato dall’esito negativo di tutti i tamponi registrati. L’attività di screening è stata organizzata in maniera impeccabile: i cittadini rotellesi hanno potuto attendere il proprio turno a piedi (debitamente distanziati tra loro) o in auto (modalità Drive-In). I tempi di attesa in coda sono stati molto celeri e l’esito dei tamponi è stato comunicato subito dopo la fine dell’attività.

Il Sindaco di Rotello, Massimo Marmorini, e l’amministrazione comunale ringraziano personalmente la popolazione rotellese per aver partecipato numerosa e per aver dimostrato un alto senso civico nei confronti della propria comunità. L’attività di monitoraggio, infatti, permette di individuare rapidamente i soggetti positivi al Covid-19 e di arginare la propagazione del virus. Vanno inoltre ringraziati i medici scesi in campo a sostegno dell’iniziativa, la Dottoressa Giovina Vincelli, il Dottor Francesco Caterina e la Dottoressa Giada Perrella, per aver messo a disposizione la loro professionalità e il loro tempo.

“É stato bello vedere così tanta cooperazione e partecipazione, in questo periodo di distanziamento fisico e sociale: solamente insieme ed uniti possiamo vincere la battaglia contro il Covid-19”.