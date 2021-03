Rinviata Recanatese-Agnone: positivi tra i granata. Il club: “Situazione sotto controllo”

L'analisi dell'esperto

L'analisi del segretario nazionale dell'Ordine dei geologi sullo sciame che sta caratterizzando negli ultimi quattro giorni il Medio Adriatico. "Rientra in una sequenza sismica normale. Sarebbe anomalo se avvenisse il contrario", osserva. Tuttavia, avverte Angelone, un terremoto anche in quest'area del mare che divide l'Italia e la penisola balcanica non esclude tra le conseguenze la formazione di onde anomale: "Solitamente quando c'è un evento sismico in mare aperto, il rischio tsunami c'è. Tanto è vero che si è subito attivata l'Unità di crisi".