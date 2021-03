Rifiuti nel verde a Termoli, segnalata altra discarica in via Sangro

Non c’è solo quella di via Adige-via Lissa. La periferia di Termoli fa emergere altre discariche nel verde, unos cempio per la natura e una ferita per la città.

Un’altra area costellata di rifiuti è infatti quella nella zona di Contrada Passo di San Rocco, partendo dalla rotatoria di Via Sangro/via Volturno, quindi sempre quartiere di San Pietro.

Un’altra discarica abusiva a nemmeno a troppa distanza da quella segnalata da un cittadino termolese con un video amatoriale. Anche in questo caso si rinnova l’Sos alle Guardie ecologiche al fine di monitorare la situazione e alla Rieco per una pulizia in tempi rapidi.