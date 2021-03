Privilegi e rimborsi

I veicoli regionali e i due autisti in dotazione agli amministratori non possono essere utilizzati sul tragitto casa-sede di lavoro perché quella non è considerata una missione istituzionale. Chi vive a Venafro, come l'assessore Vincenzo Cotugno, non può arrivare nel capoluogo direttamente con l'auto blu: per aggirare i controlli dovrebbe almeno raggiungere prima una delle sedi distaccate più vicine a casa sua ma a quel punto ci sarebbe ancora l'esigenza di servizio? Il collega Vincenzo Niro, invece, che vive a Baranello dice di venire a Campobasso "sempre con la mia auto". Del resto tra indennità e rimborso extra anche in quel caso pagano i contribuenti.