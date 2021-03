Rieco, servizi garantiti anche in tempo di pandemia. Raccolta ad hoc per chi ha il virus

In questo momento molto difficile di emergenza sanitaria la Rieco Sud sta operando con il massimo impegno per garantire i servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana nel Comune di Termoli.

Anche in zona rossa, restano attivi tutti i servizi al cittadino:

– La raccolta porta a porta prevista da calendario;

– Lo spazzamento stradale e lo svuotamento dei cestini gettacarte;

– L’apertura dell’Ecocentro in via Arti e Mestieri n. 27 con i consueti orari;

– Il servizio di ritiro a domicilio, su prenotazione chiamando il numero verde gratuito 800688712, dei rifiuti ingombranti, sfalci e potature e Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);

– L’approvvigionamento dei sacchetti biodegradabili presso l’Ecosportello di via Arti e Mestieri, previa prenotazione al numero verde.

Per tutelare la salute della collettività e contrastare la diffusione del virus, l’Azienda ha messo in campo misure speciali rivolte ai cittadini che hanno contratto il virus. Fin dall’inizio della pandemia è stata attivata una raccolta dedicata ai cittadini positivi al Covid, ai quali viene consegnato un kit per la raccolta dei rifiuti composto da una scatola di cartone, sacchetti di plastica e nastro adesivo per sigillare i propri rifiuti. Il martedì e il giovedì un operatore incaricato contatta l’utente per concordare l’orario di esposizione fuori di casa, al piano dell’abitazione per poi portare direttamente i rifiuti all’impianto di smaltimento.

Tali utenti – segnalati all’Azienda dalla Asrem – vengono seguiti con dedizione e responsabilità per tutto il periodo di quarantena, al fine di assicurare la regolarità dei servizi e la tutela della salute pubblica.

A tal proposito, il direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli dichiara: “In questo periodo di emergenza sanitaria molte attività lavorative sono state interrotte per limitare il più possibile la diffusione del virus ed ognuno di noi contribuisce rimanendo a casa, al sicuro. Tuttavia alcuni servizi restano essenziali per garantire a noi tutti di vivere, anche questi momenti di difficoltà, nel rispetto delle norme igieniche delle nostre singole famiglie e della collettività. Per questo vorrei ringraziare pubblicamente tutti gli operatori ecologici che svolgono quotidianamente il servizio di raccolta differenziata. Un particolare ringraziamento e un sincero plauso va a Guido, Giuseppe, Rocco e Amedeo che svolgono il servizio di raccolta Covid con un’assunzione di responsabilità e senso civico inalterati, che dimostrano la loro professionalità e umanità. A loro va tutta la mia solidarietà e il mio ringraziamento e – sono certo – anche quello di tutti i termolesi ”.