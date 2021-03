Quali sneakers saranno al top questa primavera ed estate? 

Le sneakers sono le scarpe preferite da molti, e soprattutto dai chi segue con maggiore attenzione le tendenze e le novità della moda. Oltre ad essere molto apprezzate, ovviamente, dagli sportivi e da chi ama il movimento e l’attività fisica all’aria aperta.

Per chi conosce bene questo tipo di calzature sportive, il modello Air Max del celebre marchio Nike rappresenta sicuramente una vera e propria icona. Caratterizzate da un cuscinetto d’aria inserito nella parte posteriore della suola, e visibile all’esterno, queste sneakers sono nate nel 1987 e da allora il celebre brand di abbigliamento sportivo ha proseguito a realizzarne ogni anno versioni sempre nuove e perfezionate.

Le caratteristiche di queste sneakers confortevoli, performanti e originali si trovano proprio nella suola, dove il cuscinetto d’aria, trasparente e colorato, oltre a costituire un dettaglio di stile praticamente inimitabile è anche un elemento tecnico che conferisce alle calzature il massimo comfort sia durante l’utilizzo sportivo che per le semplici camminate.

Infatti, per quanto si tratti di ottime scarpe per il running, queste sneakers di Nike sono comodissime in ogni occasione, proprio in merito a questo sistema di ammortizzazione originale ed efficace.

La continua ricerca di Nike e l’evoluzione dei modelli Air Max

Dal 1987 ad oggi, il sistema di ammortizzazione visibile delle sneakers Air Max è stato perfezionato e reinventato completamente, per garantire sempre un elevato livello di comfort e, nello stesso tempo, offrire a chi ne fa uso un design sempre piacevole e contemporaneo.

Le collezioni di Nike Air Max su escarpe.it offrono la possibilità di scegliere tra le più recenti versioni di sneakers con ammortizzazione visibile, e di rendersi conto del grande assortimento di colori e finiture che il brand è in grado di proporre.

Infatti, per la realizzazione delle proprie collezioni di scarpe sportive, Nike si avvale sempre di importanti firme del design e della moda, in grado di interpretare l’identità del brand e di equilibrarla perfettamente con le prestazioni tecniche delle calzature.

Come e quando si indossano le sneakers Air Max

L’idea che le sneakers di design siano da riservare al momento dell’allenamento ormai non è più contemplata. Anche l’alta moda ormai inserisce spesso l’abbigliamento sportivo come una scelta di stile e di originalità casual chic.

Per abbinare le sneakers Nike Air Max, e comunque tutte le collezioni di sneakers Nike, non è occorre un riguardo particolare: il design originale e innovativo di queste calzature le rende infatti ideali da indossare in qualsiasi occasione e contesto e con ogni genere di outfit.

L’abbinamento più logico per le sneakers è quello di pantaloni sportivi, jeans stretch o leggings, tuttavia anche in tale contesto esiste una grande libertà di scelta che permette di soddisfare ogni preferenza.

Dai jeans strappati ai leggings in ecopelle, oppure, per chi desidera una nota glamour, una minigonna o un abito leggero e trasparente: interpretare la versatilità delle sneakers è facilissimo, basta giocare con la fantasia e con la creatività.

Le Air Max sono disponibile nei colori classici Nike, come il bianco e il nero totale, ma anche in tantissime varianti dalle tinte vivaci e fluo.