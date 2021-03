Pullman non igienizzato e dispenser sempre vuoto, la denuncia dei pendolari Fiat

Campobasso

La presidente dell'Associazione Italiana persone down denuncia in una lettera inviata al commissario alla sanità Giustini e alla sua vice Grossi i ritardi per vaccinare disabili, operatori, caregiver e genitori. "La ministra Stefani ha paragonato i centri disabili alle rsa. In queste condizioni dobbiamo stoppare l'attività. Purtroppo i disabili, che oltre al deficit fisico naturale, rischiano di regredire sul piano psicologico, educativo, sociale".