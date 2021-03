Portocannone, un positivo su 540 test. Oggi altri 80 tamponi a domicilio

Oltre 500 tamponi rapidi processati, un solo positivo. È il risultato dello screening anti covid-19 tenuto nel fine settimana a Portocannone nella sede dell’istituto scolastico. Dopo che nella prima giornata era stato trovato un positivo su 340 test, ieri sono stati 200 i tamponi processati senza altri positivi, cui si aggiungono 80 tamponi da fare a domicilio oggi per chi si era prenotato.

“Si è raggiunta quindi la quota di 620 tamponi complessivi, in linea con i 600 /700 preventivati” fa sapere l’Amministrazione comunale.

“A seconda dell’andamento epidemiologico in atto all’eventuale riapertura delle scuole, si valuterà l’opportunità di utilizzare i tamponi residui a suo tempo prenotati, per un ulteriore esame sulla popolazione scolastica, che ovviamente prevedrà un preventivo accordo su base volontaria con i Genitori.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i Cittadini che hanno aderito a questa importante iniziativa di prevenzione, la Società Cube Solutions di Santa Croce di Magliano per la professionalità e la disponibilità di tutto lo Staff impiegato per il servizio, ed il Raggruppamento Carabinieri in Congedo di Portocannone, per l’assistenza prestata nell’arco delle due giornate di screening”.