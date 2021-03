Il Movimento Cinque Stelle di Termoli propone di piantare un albero per ogni cittadino morto per Covid-19.

“È trascorso un anno dall’inizio della pandemia dovuta al Covid-19 e ancora non ne usciamo. Il nostro Molise ha registrato un’impennata di casi in questi ultimi mesi tanto da rendere necessaria l’applicazione delle misure stringenti previste dalla normativa in vigore ed inerenti la decretata zona rossa che sono ancora vigenti per la nostra Termoli. Molti nostri concittadini hanno lottato e stanno lottando contro questa brutta bestia ma tanti non ce l’hanno fatta. Vite spezzate e famiglie distrutte dal coronavirus. Ciò che addolora è prendere atto dell’impossibilità dei familiari di stringersi accanto al proprio caro nel momento in cui esala l’ultimo respiro. Alcuni concittadini non hanno nemmeno avuto le esequie.

Certi che nulla potrà colmare l’immenso dolore che attanaglia parenti e amici crediamo che Termoli debba ricordare i propri concittadini vittime del Covid 19 a memoria del tragico momento storico che noi tutti stiamo vivendo e in onore di chi purtroppo non c’è più. Crediamo sia necessario un atto pratico che simbolicamente dia speranza a noi tutti. La morte fa parte della vita, è il suo epilogo ma se questo è vero è altrettanto vero il contrario e cioè che da un piccolo seme può fiorire la vita. Ed allora simbolicamente qual è l’elemento che più di ogni altro rappresenta la vita che nasce se non un albero?

Individuare un luogo della città in cui piantare un albero per ogni vittima termolese del Covid 19 potrebbe riaccendere la speranza. Un luogo in cui ogni cittadino possa liberamente scrivere su un’etichetta attaccata all’albero piantato il nome del proprio caro deceduto. Per non dimenticare i defunti di questa tremenda calamità e per capire che uno dei modi per combattere questa epidemia è proprio la cura dell’ambiente.

Tenendo conto di tutto questo in data odierna abbiamo depositato una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta: A promuovere l’iniziativa “Piantiamo un albero per ogni termolese vittima del Covid 19″; ad attivarsi per verificare la fattibilità dell’iniziativa presso il Parco Comunale di Termoli o in un’altra area verde nelle disponibilità del territorio comunale, per realizzare il piccolo bosco in memoria dei nostri concittadini deceduti a causa della pandemia da Covid 19; a verificare la disponibilità di aziende presenti sul territorio a sostenere i costi per l’acquisto e la piantumazione degli alberi. Non smettiamo di sperare, non arrendiamoci!”.